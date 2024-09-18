O que pode piorar a acne? Entenda o caso de Vanessa Lopes

Vanessa Lopes teve crise de acne Crédito: Reprodução/Instagram

A isotretinoína, vendida sobre a marca Roacutan, é uma substância utilizada para reduzir a atividade das glândulas sebáceas e reduzir a acne. Seu uso é indicado para tratar acnes moderadas e graves (aquelas com pápulas, fístulas ou nódulos muito inflamatórios) e com sequelas (cicratizes), tudo sob orientação médica.

De acordo com a dermatologista Mayara Ruy, o medicamento é sim eficaz no combate à acne. O tempo para que o tratamento comece a apresentar bons resultados depende de fatores como dosagem e peso do paciente.

O que pode acontecer em tratamentos para casos mais graves, segundo a médica, é o chamado efeito flare-up. Durante os primeiros dias, a pele pode apresentar uma piora temporária devido à ação dos medicamentos nas glândulas sebáceas.

"Tem que ter paciência, é uma medicação cujos resultados variam de paciente para paciente. Quanto maior a dose, maiores os resultados e também os efeitos colaterais", destaca.

Ainda de acordo com a médica, não é possível prever se essa piora vai ou não acontecer. A tendência é que isso ocorra em pessoas com acnes mais graves e inflamatórias. "A orientação é continuar tomando o remédio. Para neutralizar esse flare-up, podemos usar corticoides e antibióticos. Depende do caso, mas tudo é contornável", reforça.

Acnes podem surgir por conta de diversos fatores, como estresse e alimentação Crédito: Shutterstock

O que causa a acne?

É muito comum que adolescentes sofram com a acne, nome dado a espinhas e cravos que surgem devido a um processo inflamatório das glândulas sebáceas e dos folículos pilosos. É nesta fase da vida, entre os 12 e 14 anos, que há um aumento da produção hormonal, o que pode ser notado na pele.

Segundo a dermatologista Lara Fiorio, além das questões hormonais, são vários os fatores que resultam nessa inflamação das glândulas sebáceas, como genética, estresse, alimentação inadequada, suplementação e até uso inadequado de cosméticos.

"Qualquer pessoa pode desenvolver acne, mas há maior predisposição em quem tem histórico familiar, pele oleosa, alterações hormonais, como adolescência, gravidez, período pré-menstrual, ou devido ao uso de certos medicamentos, por exemplo", explica a médica.

Para muitas pessoas, a acne diminui significativamente após a adolescência. Mas, especialmente entre mulheres de 20 a 25 anos, como é o caso da influenciadora Vanessa Lopes, a acne pode continuar na fase adulta. Por isso, a melhor dica é cuidar da pele o quanto antes. "A visão de que não precisa ser tratada por ser "algo da idade" ou que "vai sumir sozinho com o tempo" está ultrapassada", destaca a dermatologista.

"Como a sociedade valoriza cada vez mais o culto por uma pele "perfeita", a acne pode afetar o lado psicológico, deixar o paciente inseguro e levá-lo a problemas emocionais, como baixa autoestima, ansiedade e até depressão" Lara Fiorio - Dermatologista

O tratamento de cravos e espinhas varia de acordo com cada caso Crédito: Shutterstock

Dicas para tratar a acne

Cravos e espinhas podem aparecer tanto no rosto quanto no pescoço, costas e peito. Logo, o tratamento varia de acordo com a gravidade e a localização.

Em casos mais leves, a dica da dermatologista Lara Fiorio é utilizar produtos que contenham ácido salicílico, peróxido de benzoíla, retinoides (tretinoína, adapaleno) e ácido azelaico. "Em casos mais graves ou resistentes, podemos lançar mão de tratamentos orais, como antibióticos, tratamentos hormonais e até mesmo a isotretinoína oral, que é o caso da influenciadora digital Vanessa Lopes", explica.

Fora isso, seguir uma rotina de cuidados com a pele também pode ajudar a diminuir a ocorrência da acne. Veja as dicas da dermatologista: