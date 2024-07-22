10 produtos para cuidar da pele com acne no dia a dia

Seleção de produtos para cuidar da pele com acne Crédito: Divulgação

A pele oleosa tem como características um aspecto gorduroso, brilhoso, com poros dilatados, textura irregular, podendo apresentar cravos e espinhas por acúmulo de oleosidade e sujeira nos poros. E a acne pode surgir em decorrência de situações como alteração hormonal, questões emocionais, excesso de oleosidade na pele, má alimentação, ente outros.

lavada duas vezes ao dia e deve-se dar preferência aos com ativos que ajudem a conter a oleosidade, como o ácido salicílico, o glicólico, o zinco, o LHA e a A pessoa com pele oleosa e acne tem que ter uma rotina de cuidados regrada e com produtos adequados, ou seja, específicos para esse tipo de pele. Ela precisa sere deve-se dar preferência aos sabonetes , como o ácido salicílico, o glicólico, o zinco, o LHA e a niacinamida

cuidar da pele com acne! O uso de filtro solar também é fundamental no dia a dia e deve atender às exigências desse tipo de pele. Além de manter uma disciplina constante na rotina de skincare, a pessoa com pele acneica também deve evitar manipular as lesões de acne, evitar exposição ao sol exagerada sob o risco de cicatrizes e manchas na pele, evitar cosméticos ou outros produtos oleosos e ter uma alimentação balanceada. Veja 10 produtos para

Solucão Antioleosidade Glycare Control, da Mantecorp Skincare

Produtos para pele com acne Crédito: Divulgação

O produto foi desenvolvido especialmente para peles oleosas, acneicas e sensíveis. Seu uso é indicado após a limpeza da pele, para potencializar a higienização, removendo o excesso de resíduos, impurezas e poluição. A solução ajuda a controlar a oleosidade por até 12 horas sem ressecar a pele, diminui o brilho e reduz a acne e os poros dilatados. Além disso, melhora a luminosidade, hidratação e textura, mantendo a pele saudável e equilibrada.

Actine Carvão Detox, da Darrow

Sua fórmula é enriquecida com carvão ativado, niacinamida e lactato de mentila Crédito: Divulgação

O gel de limpeza esfoliante chega ao mercado para atender às necessidades das peles mistas, oleosas ou acneicas, proporcionando uma limpeza profunda e eficaz. Sua fórmula é enriquecida com carvão ativado, niacinamida e lactato de mentila, que juntos, entregam uma eficácia clínica comprovada na redução de cravos e espinhas em uma semana. Além disso, desobstrui os poros e elimina impurezas e toxinas. Basta massagear delicadamente a pele umedecida até formar uma espuma suave e, em seguida, enxaguar abundantemente.

X-Peel Acne Pore Peeling, da Ada Tina

O sérum contribui para o clareamento de manchas de acne Crédito: Divulgação

Peeling antiacne e antioleosidade em sérum, formulado com uma exclusiva combinação de alfa-hidroxiácidos AHA e beta-hidroxiácidos BHA, que em sinergia, reduzem em 85% a acne, cravos, poros, oleosidade e o brilho excessivo da pele, além de estimular a renovação celular. Além disso, ele também contribui para o clareamento de manchas de acne, com uma fórmula capaz de clarear e uniformizar intensamente a pele. O produto ainda promove uma dupla esfoliação, que elimina o sebo excessivo e desobstrui os poros dilatados, limpando profundamente a pele, eliminando as bactérias causadoras de acne.

Sébium Pore Refiner, da Bioderma

Controla o brilho enquanto reduz o tamanho dos poros Crédito: Divulgação

Sérum corretor de poros e brilho para peles oleosas e acneicas. Controla o brilho enquanto reduz o tamanho dos poros e refina a textura da tez. Atua como um poderoso adstringente, com Ácido Agárico para reduzir o tamanho dos poros, refinando a textura da pele, assegurando a aparência impecável, além de normalizar a qualidade do sebo natural e desincrusta, o que acaba por reverter e evitar o surgimento de imperfeições. Traz o exclusivo Complexo Fluidactiv, o Ácido Salicílico, o Manitol e o Ginkgo Biloba, capazes de esfoliar suavemente, resgatar a luminosidade e devolver o brilho saudável.

Cleanance Intense, da Avène

Gel de limpeza diária profunda Crédito: Divulgação

Gel de limpeza profunda para pele oleosa ou com tendência à acne. Ele limpa de forma intensa sem ressecar a pele, reduz a acne e controla a oleosidade.O Gel de Limpeza Profunda Avène Cleanance Intense possui uma combinação exclusiva de ativos inovadores, Ácido Lático e Ácido Succínico, que ajudam a combater a acne, evitam o efeito rebote e garantem ação antioleosidade prolongada.Além disso, o Gel de Limpeza Avène Cleanance Intense suaviza a textura do rosto e minimiza a aparência dos poros visíveis e brilho excessivo.

Oil Control Sérum Tripla Ação para Controle de Oleosidade, da Cetaphil

Possui niacinamida, que ajuda a melhorar manchas relacionadas à acne Crédito: Divulgação

Combina ingredientes que ajudam a reduzir as manchas causadas pela acne e acalmam a pele. Em apenas 7 dias, o sérum demonstra resultados, melhorando significativamente a textura da pele, reduzindo a vermelhidão e a aparência dos poros. Sua fórmula inovadora combina múltiplos ingredientes, como o ácido salicílico e o ácido PHA (poli-hidroxiácido), que reduzem as espinhas enquanto mantêm a pele hidratada. Além disso, ele também possui niacinamida, que ajuda a melhorar manchas relacionadas à acne.

Sérum Antiacne Facial Uniform & Matte, da Garnier

Proporciona uma pele uniforme e controla a oleosidade Crédito: Divulgação

É um sérum antiacne que combate a acne e reduz marcas, proporcionando uma pele uniforme e controlando a oleosidade. O produto conta com 4% de concentração de ativos poderosos [Vitamina C + Ácido Salicílico + Niacinamida + AHA] em uma textura não oleosa.

Tônico Adstringente, da Catharine Hill

O produto elimina as impurezas e tonifica Crédito: Divulgação

É indicado para peles mistas e oleosas. Ele elimina as impurezas e tonifica, respeitando o equilíbrio natural da pele, além de possuir funções adstringentes e antissépticas que ajudam na remoção das impurezas da pele. Possui Ácido hialurônico, que ajuda a manter a elasticidade e firmeza da pele e previne o envelhecimento precoce.

Tônico Purificante Facial, da Ricca

O produto uniformiza o tom e a textura da derme Crédito: Divulgação

Para dar uma forcinha no equilíbrio do pH da pele, além de eliminar resíduos de sujidades, o tônico purificante também uniformiza o tom e a textura da derme por mérito de um ativo superimportante para o cuidado da pele oleosa e acnéica: o ácido glicólico. Sua ação acelera a renovação celular, deixando a pele com um aspecto mais saudável e firme. Com o uso contínuo, é possível observar a redução dos poros, linhas finas e controle da oleosidade.

Gel Esfoliante Oil Control, da Vizzela

O produto promove a renovação celular e equilíbrio da flora cutânea Crédito: Divulgação

Gel esfoliante físico e químico formulado com bio-ahas que é um complexo de alfa-hidroxiácidos equilibrado que associa ácidos glicólico, lático, cítrico, tartárico e extratos de limão e laranja. Além das esferas de bambu que promovem a esfoliação física da pele. O produto promove a renovação celular e equilíbrio da flora cutânea.