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Controlar a oleosidade

10 produtos para cuidar da pele com acne no dia a dia

Além de manter uma disciplina constante na rotina de skincare, a pessoa com pele acneica também deve evitar manipular as lesões de acne
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

22 jul 2024 às 09:00

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 09:00

Produtos para pele com acne
Seleção de produtos para cuidar da pele com acne Crédito: Divulgação
A pele oleosa tem como características um aspecto gorduroso, brilhoso, com poros dilatados, textura irregular, podendo apresentar cravos e espinhas por acúmulo de oleosidade e sujeira nos poros. E a acne pode surgir em decorrência de situações como alteração hormonal, questões emocionais, excesso de oleosidade na pele, má alimentação, ente outros.
A pessoa com pele oleosa e acne tem que ter uma rotina de cuidados regrada e com produtos adequados, ou seja, específicos para esse tipo de pele. Ela precisa ser lavada duas vezes ao dia e deve-se dar preferência aos sabonetes com ativos que ajudem a conter a oleosidade, como o ácido salicílico, o glicólico, o zinco, o LHA e a niacinamida.
O uso de filtro solar também é fundamental no dia a dia e deve atender às exigências desse tipo de pele. Além de manter uma disciplina constante na rotina de skincare, a pessoa com pele acneica também deve evitar manipular as lesões de acne, evitar exposição ao sol exagerada sob o risco de cicatrizes e manchas na pele, evitar cosméticos ou outros produtos oleosos e ter uma alimentação balanceada. Veja 10 produtos para cuidar da pele com acne!

Solucão Antioleosidade Glycare Control, da Mantecorp Skincare

Produtos para pele com acne
Produtos para pele com acne Crédito: Divulgação
O produto foi desenvolvido especialmente para peles oleosas, acneicas e sensíveis. Seu uso é indicado após a limpeza da pele, para potencializar a higienização, removendo o excesso de resíduos, impurezas e poluição. A solução ajuda a controlar a oleosidade por até 12 horas sem ressecar a pele, diminui o brilho e reduz a acne e os poros dilatados. Além disso, melhora a luminosidade, hidratação e textura, mantendo a pele saudável e equilibrada.

Actine Carvão Detox, da Darrow

Produtos para pele com acne
Sua fórmula é enriquecida com carvão ativado, niacinamida e lactato de mentila Crédito: Divulgação
O gel de limpeza esfoliante chega ao mercado para atender às necessidades das peles mistas, oleosas ou acneicas, proporcionando uma limpeza profunda e eficaz. Sua fórmula é enriquecida com carvão ativado, niacinamida e lactato de mentila, que juntos, entregam uma eficácia clínica comprovada na redução de cravos e espinhas em uma semana. Além disso, desobstrui os poros e elimina impurezas e toxinas. Basta massagear delicadamente a pele umedecida até formar uma espuma suave e, em seguida, enxaguar abundantemente.

X-Peel Acne Pore Peeling, da Ada Tina

Produtos para pele com acne
O sérum contribui para o clareamento de manchas de acne Crédito: Divulgação
Peeling antiacne e antioleosidade em sérum, formulado com uma exclusiva combinação de alfa-hidroxiácidos AHA e beta-hidroxiácidos BHA, que em sinergia, reduzem em 85% a acne, cravos, poros, oleosidade e o brilho excessivo da pele, além de estimular a renovação celular. Além disso, ele também contribui para o clareamento de manchas de acne, com uma fórmula capaz de clarear e uniformizar intensamente a pele. O produto ainda promove uma dupla esfoliação, que elimina o sebo excessivo e desobstrui os poros dilatados, limpando profundamente a pele, eliminando as bactérias causadoras de acne. 

Sébium Pore Refiner, da Bioderma

Produtos para pele com acne
Controla o brilho enquanto reduz o tamanho dos poros Crédito: Divulgação
Sérum corretor de poros e brilho para peles oleosas e acneicas. Controla o brilho enquanto reduz o tamanho dos poros e refina a textura da tez. Atua como um poderoso adstringente, com Ácido Agárico para reduzir o tamanho dos poros, refinando a textura da pele, assegurando a aparência impecável, além de normalizar a qualidade do sebo natural e desincrusta, o que acaba por reverter e evitar o surgimento de imperfeições. Traz o exclusivo Complexo Fluidactiv, o Ácido Salicílico, o Manitol e o Ginkgo Biloba, capazes de esfoliar suavemente, resgatar a luminosidade e devolver o brilho saudável.

Cleanance Intense, da Avène

Produtos para pele com acne
Gel de limpeza diária profunda Crédito: Divulgação
Gel de limpeza profunda para pele oleosa ou com tendência à acne. Ele limpa de forma intensa sem ressecar a pele, reduz a acne e controla a oleosidade.O Gel de Limpeza Profunda Avène Cleanance Intense possui uma combinação exclusiva de ativos inovadores, Ácido Lático e Ácido Succínico, que ajudam a combater a acne, evitam o efeito rebote e garantem ação antioleosidade prolongada.Além disso, o Gel de Limpeza Avène Cleanance Intense suaviza a textura do rosto e minimiza a aparência dos poros visíveis e brilho excessivo.

Oil Control Sérum Tripla Ação para Controle de Oleosidade, da  Cetaphil

Produtos para pele com acne
Possui niacinamida, que ajuda a melhorar manchas relacionadas à acne Crédito: Divulgação
Combina ingredientes que ajudam a reduzir as manchas causadas pela acne e acalmam a pele. Em apenas 7 dias, o sérum demonstra resultados, melhorando significativamente a textura da pele, reduzindo a vermelhidão e a aparência dos poros. Sua fórmula inovadora combina múltiplos ingredientes, como o ácido salicílico e o ácido PHA (poli-hidroxiácido), que reduzem as espinhas enquanto mantêm a pele hidratada. Além disso, ele também possui niacinamida, que ajuda a melhorar manchas relacionadas à acne.

Sérum Antiacne Facial Uniform & Matte, da Garnier

Produtos para pele com acne
Proporciona uma pele uniforme e controla a oleosidade Crédito: Divulgação
É um sérum antiacne que combate a acne e reduz marcas, proporcionando uma pele uniforme e controlando a oleosidade. O produto conta com 4% de concentração de ativos poderosos [Vitamina C + Ácido Salicílico + Niacinamida + AHA] em uma textura não oleosa. 

Tônico Adstringente, da Catharine Hill

Produtos para pele com acne
O produto elimina as impurezas e tonifica Crédito: Divulgação
É indicado para peles mistas e oleosas. Ele elimina as impurezas e tonifica, respeitando o equilíbrio natural da pele, além de possuir funções adstringentes e antissépticas que ajudam na remoção das impurezas da pele. Possui Ácido hialurônico, que ajuda a manter a elasticidade e firmeza da pele e previne o envelhecimento precoce.

Tônico Purificante Facial, da Ricca

Produtos para pele com acne
O produto uniformiza o tom e a textura da derme Crédito: Divulgação
Para dar uma forcinha no equilíbrio do pH da pele, além de eliminar resíduos de sujidades, o tônico purificante também uniformiza o tom e a textura da derme por mérito de um ativo superimportante para o cuidado da pele oleosa e acnéica: o ácido glicólico. Sua ação acelera a renovação celular, deixando a pele com um aspecto mais saudável e firme. Com o uso contínuo, é possível observar a redução dos poros, linhas finas e controle da oleosidade.

Gel Esfoliante Oil Control, da Vizzela

Produtos para pele com acne
O produto promove a renovação celular e equilíbrio da flora cutânea Crédito: Divulgação
Gel esfoliante físico e químico formulado com bio-ahas que é um complexo de alfa-hidroxiácidos equilibrado que associa ácidos glicólico, lático, cítrico, tartárico e extratos de limão e laranja. Além das esferas de bambu que promovem a esfoliação física da pele. O produto promove a renovação celular e equilíbrio da flora cutânea.

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