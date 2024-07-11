Como usar o protetor solar corretamente? Dermatologista dá as dicas

O protetor solar tem como principal função proteger a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB, além de ajudar a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão. O produto também auxilia na prevenção de manchas e outras doenças de pele. E, ao contrário do que muita gente pensa, no inverno o seu uso também é fundamental.
A dermatologista Pauline Lyrio conta que o protetor solar é fundamental não só para proteger a pele dos danos causados pela radiação ultravioleta (UV), como queimaduras solares e aumento do risco de câncer de pele, mas também para manter a pele bonita e saudável. "Ele previne o envelhecimento cutâneo precoce, evitando o surgimento de manchas, espessamento e perda da elasticidade da pele".
Por isso, é essencial usar protetor solar até mesmo no inverno e em dias nublados, pois os raios UV possuem a capacidade de atravessar as nuvens e causar danos à pele, mesmo quando aparentemente não há sol. "Com as férias se aproximando, é importante lembrar que quem viaja para locais com neve também deve manter o mesmo rigor na aplicação do filtro solar dos dias de verão, pois a neve pode refletir os raios UV, aumentando a exposição e o risco de danos cutâneos", diz a médica.
Qual é a quantidade recomendada?
A dermatologista conta que, em qualquer época do ano, o protetor solar deve ser aplicado em áreas do corpo expostas cerca de 30 minutos antes da exposição. "O produto deve ser aplicado cerca de 30 minutos antes de sair de casa, antes mesmo da exposição ao sol. Esse tempo é importante para que ele seja adequadamente absorvido pela pele e já esteja eficaz para proteger durante todo o trajeto de exposição ao sol", comenta Pauline Lyrio.
"É importante reaplicar o protetor solar a cada duas horas ou imediatamente após nadar, suar excessivamente ou se secar com a toalha. A reaplicação é necessária para manter a eficácia da proteção ao longo do dia"
A dermatologista conta que a quantidade ideal de filtro solar recomendada para garantir uma proteção adequada é aquela que cobre toda a pele exposta de forma uniforme. Para facilitar e garantir uma aplicação adequada, convencionou-se a “regra da colher de chá”:
- 2 colheres de chá para rosto, cabeça e pescoço;
- 2 colheres de chá na parte da frente e de trás do tronco;
- 1 colher de chá para cada braço;
- 2 colheres de chá para cada perna.
A dermatologista diz que a primeira questão ao escolher um protetor solar é considerar o fator de proteção solar (FPS), que deve ser de no mínimo 30. Se possível, opte por protetores de amplo espectro, que protejam contra os raios UVA e UVB. "Depois, é importante escolher o veículo e a formulação adequados para cada tipo de pele (sensível, seca, normal, mista, oleosa ou acneica). O dermatologista pode ajudar a identificar o tipo de pele e indicar o produto mais adequado para cada pessoa", finaliza a dermatologista.