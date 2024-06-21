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Cuidados

Saiba como prevenir o melanoma, o tipo de câncer de pele mais letal

O melanoma, caracterizado como o tipo mais agressivo de câncer de pele, tem sua origem nos melanócitos, células responsáveis pela produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

21 jun 2024 às 09:00

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 09:00

melanoma
O melanoma, caracterizado como o tipo mais agressivo de câncer de pele Crédito: Shutterstock
Em cidades onde o sol brilha quase o ano inteiro e as paisagens convidam à prática de exercícios ao ar livre, como o surfe, a corrida, o beach tennis e a canoa havaiana, o número de adeptos cresce, basta olhar o calçadão das praias capixabas.
No entanto, essa exposição prolongada ao sol sem os cuidados adequados pode aumentar significativamente o risco de câncer de pele, incluindo sua forma mais grave: o melanoma. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 132 mil novos casos de melanoma são registrados anualmente em todo o mundo.
No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que, em 2023, cerca de 8.400 novos casos tenham surgido, resultando em aproximadamente 1.500 mortes decorrentes dessa doença. O melanoma, caracterizado como o tipo mais agressivo de câncer de pele, tem sua origem nos melanócitos, células responsáveis pela produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele.
“Apesar de ser menos comum do que outros tipos de câncer de pele, como o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, esse tipo da doença é mais letal devido à sua capacidade de se espalhar rapidamente para outras partes do corpo”, explica a oncologista Juliana Alvarenga.
Os principais fatores de risco incluem a exposição excessiva aos raios UV, histórico familiar de melanoma, pele clara, presença de muitas pintas e queimaduras solares frequentes na infância. Segundo o Inca, a cirurgia é o tratamento mais indicado. A radioterapia e a quimioterapia também podem ser utilizadas dependendo do estágio do câncer. O melanoma, hoje, é tratado com novos medicamentos, que apresentam altas taxas de sucesso terapêutico.

Dicas para quem pratica atividade física sob o sol e quer se proteger

  1. Uso de protetor solar: a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) recomenda o uso de protetor solar com fator de proteção (FPS) 30 ou superior. O produto deve ser aplicado 30 minutos antes da exposição ao sol e reaplicado a cada duas horas.

  2. Roupas adequadas: optar por roupas com proteção UV, como camisetas de manga longa e calças compridas, além de bonés ou chapéus de aba larga. “Isso ajuda a minimizar a área de pele exposta ao sol”, acrescenta a oncologista Camila Beatrice.

  3. Hidratação: manter-se bem hidratado é fundamental para a saúde da pele. Além de prevenir a desidratação, a ingestão de água ajuda a manter a hidratação cutânea.

  4. Horários seguros: evitar a prática de atividades físicas entre 10h e 16h, quando os raios solares são mais intensos. “Prefira exercitar-se no início da manhã ou no final da tarde”, destaca Camila Beatrice.

  5. Óculos de sol: usar óculos de sol com proteção UV para proteger os olhos e a pele ao redor deles, que também é sensível aos danos causados pelos raios UV. “O melanoma ocular, embora raro, é uma condição séria que pode afetar a visão e, quando não diagnosticado e tratado em seus estágios iniciais, pode se espalhar para outras partes do corpo”, alerta a oncologista Juliana Alvarenga.

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