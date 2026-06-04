Motorista morre em grave acidente envolvendo três veículos em Linhares

Um motorista de 60 anos morreu em um grave acidente de trânsito registrado na noite de quarta-feira (3), na rodovia que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga, região Norte do Espírito Santo. A colisão aconteceu por volta das 20h30, em uma curva, e envolveu uma Ford Ranger, uma caminhonete Chevrolet S10 e um caminhão. A vítima foi identificada como Heraldo Antonio de Angeli.
De acordo com a Polícia Militar, a Ford Ranger e a S10 seguiam no sentido Linhares x Pontal do Ipiranga, enquanto o caminhão trafegava na direção contrária. A apuração feita no local apontou que o motorista da Ranger realizou uma ultrapassagem, mas não conseguiu retornar à faixa de origem. O veículo permaneceu na contramão e colidiu frontalmente com o caminhão. O condutor da S10 ainda tentou desviar, mas acabou tendo a parte dianteira do veículo atingida.
Com o impacto da batida, Heraldo, que dirigia a Ranger, morreu no local. O óbito foi confirmado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O motorista da S10 não se feriu e realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. Após os procedimentos, os veículos foram removidos e o motorista do caminhão foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares para prestar esclarecimentos.
O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares. Já o motorista do caminhão foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares.