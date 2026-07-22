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Gastronomia

Jantar saudável: 3 receitas vegetarianas fáceis para fazer no forno

Aprenda a preparar pratos saborosos e nutritivos sem ingredientes de origem animal
Portal Edicase

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Publicado em 22 de Julho de 2026 às 19:55

Vegetais assados com cogumelo e creme de castanha-de-caju (Imagem: Aleksei Isachenko | Shutterstock)
Vegetais assados com cogumelo e creme de castanha-de-caju Crédito: Imagem: Aleksei Isachenko | Shutterstock
Preparar o jantar no forno é uma forma prática de economizar tempo sem abrir mão de uma refeição saborosa e equilibrada. Enquanto os ingredientes assam, é possível realizar outras tarefas, além de reduzir a necessidade de ficar mexendo panelas durante o preparo.
Se você busca opções simples para variar o cardápio, confira estas receitas vegetarianas fáceis para fazer no forno!

1. Vegetais assados com cogumelo e creme de castanha-de-caju

Ingredientes

Creme de castanha-de-caju
  • 1 xícara de chá de castanha-de-caju crua demolhada por 4 horas
  • 1/4 de xícara de chá de leite vegetal
  • 1 colher de sopa de levedura nutricional
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • 1 pitada de cúrcuma
  • Sal a gosto
Vegetais
  • 700 g de batata cortada em cubos médios
  • 12 cogumelos paris
  • 200 g de tomate-cereja cortado ao meio
  • 1 pimentão vermelho cortado em cubos grandes
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de tomilho seco
  • 1 colher de chá de orégano seco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Creme de castanha-de-caju
Coloque a castanha-de-caju demolhada, o leite vegetal, a levedura nutricional, o suco de limão, a cúrcuma e o sal no liquidificador. Bata por cerca de 2 minutos, até obter um creme espesso, liso e homogêneo.
Vegetais
Com o auxílio de uma colher pequena ou saco de confeitar, recheie a cavidade de cada cogumelo com pequenas porções do creme de castanha-de-caju. Forre uma assadeira retangular com papel-manteiga. Em um recipiente grande, misture a batata com o azeite, o alho, o tomilho, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino até que todos os pedaços estejam bem envolvidos pelos temperos.
Distribua a batata na assadeira em uma única camada e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos. Distribua os cogumelos recheados, os tomates-cereja e os cubos de pimentão. Leve novamente ao forno por cerca de 20 a 25 minutos, até que a batata esteja dourada por fora e macia por dentro. Sirva em seguida.
Quibe assado de grão-de-bico com homus (Imagem: rodrigobark | Shutterstock)
Quibe assado de grão-de-bico com homus Crédito: Imagem: rodrigobark | Shutterstock

2. Quibe assado de grão-de-bico com homus

Ingredientes

Quibe
  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 xícara de chá de trigo para quibe hidratado e bem espremido
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de hortelã picada
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1/2 colher de chá de páprica defumada
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar
Homus
  • 1 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido
  • 2 colheres de sopa de tahine
  • 1 dente de alho
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 3 a 5 colheres de sopa de água gelada
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Quibe
Coloque o grão-de-bico no processador e pulse algumas vezes até obter uma massa granulada, sem transformá-la em purê. Depois, transfira para um recipiente e misture o trigo para quibe hidratado, a cebola, o alho, a hortelã, a salsinha, o cominho, a páprica, a farinha de aveia, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino.
Misture bem até formar uma massa firme e moldável. Caso necessário, acrescente mais um pouco de farinha de aveia. Depois, modele os quibes. Disponha-os em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 35 minutos, virando-os na metade do tempo.
Homus
Coloque o grão-de-bico, o tahine, o alho, o suco de limão, o azeite e o sal no processador ou liquidificador. Bata, adicionando a água gelada aos poucos, até obter um creme muito liso, espesso e sedoso. Sirva o quibe com o homus.

3. Suflê de couve-flor com ervas

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de couve-flor cozida
  • 300 g de tofu firme
  • 1/2 xícara de chá de leite vegetal
  • 1/3 de xícara de chá de farinha de grão-de-bico
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de cebolinha picada
  • 1 colher de sopa de salsa picada
  • Azeite para untar
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de levedura nutricional
  • Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse grosseiramente a couve-flor e reserve. Depois, no liquidificador ou processador, bata o tofu, o leite vegetal, a farinha de grão-de-bico, o azeite, a levedura nutricional, o sal, a noz-moscada e a pimenta-do-reino até obter um creme homogêneo.
Transfira o creme para um recipiente e incorpore a couve-flor, a cebolinha e a salsa. Misture delicadamente e, por último, adicione o fermento químico, mexendo apenas até incorporá-lo. Despeje a preparação em um refratário untado com azeite e nivele a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que esteja firme no centro e com a superfície levemente dourada. Retire do forno, deixe descansar por cerca de 5 minutos e sirva em seguida.

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