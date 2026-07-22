Número de CNHs cassadas cresce quase 60% no ES em 2026

O número de motoristas que perderam o direito de dirigir no Espírito Santo aumentou 58,9% em 2026. Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), 502 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) foram cassadas entre janeiro e julho deste ano, contra 316 no mesmo período de 2025.





A cassação é uma das penalidades mais severas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e impede o condutor de dirigir por dois anos. Após esse período, o motorista precisa passar novamente por todo o processo de habilitação para voltar a obter a CNH.





Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, o cenário acompanha a tendência de alta. Foram registradas 26 cassações até julho deste ano, um aumento de 62,5% em relação ao mesmo período do ano passado.