Uso de canabidiol acusa no exame toxicológico para 1ª CNH?

A nova exigência do exame toxicológico para candidatos à primeira habilitação levantou dúvidas entre futuros motoristas. A regra passou a valer na segunda-feira (18) e determina que candidatos que abrirem o processo para tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) só poderão emitir a Permissão para Dirigir (PPD) após apresentarem resultado negativo no exame.





A mudança foi determinada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e não afeta quem iniciou o processo antes da nova regra entrar em vigor. Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (20), o diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, Rafael Piekarz, respondeu dúvidas sobre a nova exigência.





Durante a conversa, um ouvinte questionou se o uso terapêutico de canabidiol poderia gerar resultado positivo no exame toxicológico. Rafael afirmou que o Detran-ES não tinha uma resposta técnica sobre o assunto e explicou que seria necessário consultar os laboratórios credenciados.





“E essa é uma boa pergunta que a gente vai precisar escalonar para os laboratórios. Para a gente identificar se o uso medicinal do canabidiol acusa por meio do exame toxicológico, porque o nosso exame é feito de corte de unha, corte de cabelo, ou uma parte do pelo do corpo e não de sangue”, afirmou.





O diretor acrescentou que os laboratórios teriam mais propriedade técnica para esclarecer se há diferenciação entre uso medicinal e uso ilícito. Diante da dúvida, a reportagem procurou um dos laboratórios credenciados pela Senatran para realizar o exame toxicológico exigido na emissão da CNH.





Segundo José Robson Venturim, farmacêutico-bioquímico e diretor técnico dos Laboratórios do Grupo Tommasi, o uso medicinal de canabidiol não gera resultado positivo no exame toxicológico.