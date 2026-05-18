Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Nova regra

Exame toxicológico passa a ser exigido na 1ª habilitação, diz Detran

A exigência é válida apenas para processos de primeira habilitação abertos a partir desta segunda-feira (18)

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 15:54

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

18 mai 2026 às 15:54
A partir desta segunda (18), o processo para a primeira CNH no ES exigirá exame toxicológico
 Reprodução/Pixabay

Os candidatos que solicitarem a primeira habilitação a partir desta segunda-feira (18) só terão a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) impressa após a realização de exame toxicológico, com resultado negativo.


A mudança, que não impacta quem iniciou o processo antes desta data, ocorre por determinação da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que oficiou o Detran-ES na tarde da última sexta-feira (15).


O prazo para que o candidato realize o exame em um dos postos de coleta dos laboratórios credenciados pela Senatran será a fase de emissão da Permissão Para Dirigir (PPD). O resultado deverá atestar que não houve consumo de substâncias psicoativas ou drogas no organismo, abrangendo uma janela de detecção mínima de 90 dias. 


“Caso o resultado dê positivo e o candidato discorde dele, poderá solicitar a contraprova no mesmo laboratório”, explicou o Detran-ES. Outra opção é refazer o exame em 90 dias. Somente a partir do resultado negativo incluído no sistema a PPD será liberada para a emissão.

O Detran destacou ainda que o processo de habilitação não tem prazo de validade, e, mesmo que a CNH não seja emitida, o candidato não perderá nenhuma das etapas pelas quais já tenha passado.

Veja Também 

A estudante continua internada, mas já fez progressos na recuperação da cirurgia para reimplante das mãos

'Me fiz de morta', diz estudante que teve as mãos amputadas em ataque com foice no Ceará

Imagem de destaque

3 motivos por que as sardinhas são um alimento barato e ideal para sua saúde

Carreta fica atravessada após acidente na Rodovia do Contorno

Carreta bate e fica atravessada em trecho da Rodovia do Contorno em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Detran CNH
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luedji Luna e MC Tha farão show gratuito na Teia Nacional
Teia Nacional chega a Aracruz com shows gratuitos de Luedji Luna e MC Tha
Caminhonete invade ciclovia da Avenida Vitória
Caminhonete invade ciclovia e derruba estrutura metálica na Avenida Vitória
Imagem de destaque
Treino para emagrecer: o que realmente acelera os resultados?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados