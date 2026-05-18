Acidente

Carreta bate e fica atravessada em trecho da Rodovia do Contorno em Cariacica

18 mai 2026 às 15:29
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
A carreta ficou atravessada após o acidente na BR 101, em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma carreta se envolveu em um acidente e ficou atravessada na pista nesta segunda-feira (18) no quilômetro 284 da Rodovia do Contorno (BR-101), em Cariacica. Conforme a Ecovias Capixaba, a pista no sentido Serra foi interditada e, segundo a concessionária, a ocorrência segue em andamento. 


Pelas imagens, é possível ver que o veículo ainda bateu e parte da cabine foi parar na área da vegetação às margens da pista. Não houve feridos. 


Uma ambulância, um guincho e um veículo de inspeção foram acionados. Segundo o Google Maps, o congestionamento começa próximo ao bairro Nova Rosa da Penha e se estende até Flexal. 

O aplicativo de navegação mostra que o trânsito está engarrafado no sentido Serra Reprodução/Google Maps
Serviço

Vila Velha inicia retirada de fios sem uso em postes e ruas nesta semana

Os fios representam risco à população e comprometem a organização da rede urbana Prefeitura de Vila Velha

A prefeitura de Vila Velha inicia, na terça-feira (19), a retirada de fios sem uso em postes e vias públicas do município. A ação será realizada em parceria com a EDP e empresas de telefonia e internet, com atuação em diferentes bairros da cidade.


A proposta é remover fios que representam risco à população, prevenindo curto-circuitos e incêndios. A iniciativa também busca organizar a rede urbana, reduzir a poluição visual e diminuir a sobrecarga nas estruturas.


De acordo com o secretário Municipal de Serviços Urbanos, San Clever Coutinho, a operação será conduzida em conjunto com as concessionárias responsáveis, com foco na identificação e retirada de cabos sem utilidade.

Norte capixaba

Mãe é presa por deixar filha de 5 anos sozinha em casa em Linhares

Uma mulher de 36 anos foi presa suspeita de deixar a filha de 5 anos sozinha em casa, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu no domingo (17), após o Conselho Tutelar ser acionado por familiares da criança. Segundo a Polícia Militar, a mulher saiu de madrugada e deixou a menina sozinha por cerca de quatro horas.


Militares que atenderam à ocorrência informaram que a criança estava dormindo e que havia sinais de falta de higiene na residência, como lixo espalhado pelo imóvel e fezes de cachorro no quintal. Aos policiais, a mulher afirmou que não tinha as chaves da casa e que a filha costumava entrar no imóvel pela janela.


A Polícia Civil informou que ela foi autuada em flagrante por abandono de incapaz e maus-tratos e encaminhada ao sistema prisional. O nome da presa não é divulgado para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A menina ficou sob os cuidados da avó.

Susto

Caminhão carregado de areia perde controle e atinge casa em Cachoeiro

Caminhão de areia atinge casa em Cachoeiro Redes sociais

Um caminhão carregado de areia perdeu o controle e atingiu uma casa na manhã desta segunda-feira (18), no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu após o motorista realizar uma manobra.


Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Foram registrados apenas danos materiais na residência.

Trânsito

Mulher morre em acidente e motorista foge sem prestar socorro em Alegre

Motociclista morre em acidente com carro em Alegre Redes sociais

Uma motociclista morreu após se envolver em um acidente com um carro na noite de domingo (17), nas proximidades do trevo de acesso ao distrito de Anutiba, em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Gislaine Pereira da Cruz, de 37 anos.


Segundo a Polícia Militar, ela pilotava uma motocicleta Honda CG 150 e chegou a receber atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.


Ainda de acordo com os militares, o motorista de um Volkswagen Gol, envolvido na colisão, deixou o local sem prestar socorro à vítima. A motocicleta estava com a documentação regular e foi liberada para um familiar.


O corpo de Gislaine foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Regional de Alegre.

Investigação

Homem é encontrado morto com faca cravada no rosto em casa em Linhares

Um homem de 41 anos foi encontrado morto dentro de casa, com uma faca cravada no rosto, no distrito de Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no domingo (17). A vítima foi identificada como Arley Câmara Cardoso. De acordo com a perícia da Polícia Científica, ele apresentava diversas perfurações entre o tórax e o rosto.


Segundo a Polícia Militar, familiares estranharam o sumiço de Arley ao longo do dia e, no fim da tarde, começaram a receber mensagens informando que ele havia sido morto. O irmão dele foi até a residência e encontrou o imóvel trancado. Como ninguém respondeu, os familiares quebraram uma janela basculante para olhar o interior da casa e viram o homem deitado na cama. Após arrombarem a porta, confirmaram que ele já estava sem vida.


Ainda de acordo com o irmão, Arley era usuário de drogas e havia permitido que três homens, vindos da Bahia para trabalhar na colheita de café, morassem com ele.


Vizinhos relataram à Polícia Militar que dois desses homens foram vistos saindo da casa durante a madrugada, carregando mochilas em direção à rodoviária.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Familiares notaram o sumiço de Arley e receberam mensagens afirmando que ele tinha sido morto Montagem | A Gazeta
Norte do ES

Acidente com carro, moto e van de pacientes deixa um morto na BR 101, em Linhares

Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado para fazer o resgate de uma das vítimas em estado grave Vitor Recla

Um acidente envolvendo um carro, uma van e uma motocicleta matou um homem na manhã desta segunda-feira (18), no km 158 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Na van estavam o motorista, 10 pacientes que seguiam do município para realizar tratamentos médicos em Vitória e cinco acompanhantes, segundo a prefeitura.


O repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, apurou com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que um grupo de cinco carros realizava uma ultrapassagem na rodovia. O último veículo da fila, no entanto, não conseguiu retornar para a pista a tempo e colidiu de frente com a van. O passageiro do carro morreu no local.


Um motociclista que vinha logo atrás da van não conseguiu desviar e também se envolveu na batida. Os dois motoristas, o condutor da moto e os 15 passageiros da van ficaram feridos. 


De acordo com a Prefeitura de Linhares, o motorista da van, que ficou preso às ferragens, foi socorrido e levado para o Hospital Rio Doce, e um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado para encaminhar o condutor do carro em estado grave ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

Na van havia cerca de 10 pacientes que estavam sendo levados para consultas em Vitória, além do motorista e cinco acompanhantes Vitor Recla

A prefeitura disse que atuaram em conjunto na ocorrência equipes de emergência da Ecovias Capixaba, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), quatro equipes de Unidades de Saúde Avançadas – três de Linhares e uma de João Neiva, Polícia Militar (PM) e a PRF.


"Paralelamente, equipes da secretaria municipal de Saúde, assim como representantes do Governo Municipal, foram mobilizadas e se dirigiram aos hospitais para onde os pacientes feridos foram levados, onde prestam acolhimento, suporte social e acompanhamento aos familiares", explicou a administração.


Devido ao acidente, motoristas relatam congestionamento no trecho. A reportagem de A Gazeta procurou a Ecovias Capixaba, responsável pelo trecho, e a Polícia Científica, e aguarda retorno.

Colisão frontal

Acidente entre dois carros deixa um morto e 6 feridos na BR 101, em Aracruz

O passageiro, identificado como Ismar Gomes dos Santos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Montagem | A Gazeta

Um acidente entre dois carros, ambos modelo Volkswagen Gol, matou um homem de 57 anos morto e deixou outras seis pessoas feridas no km 185 da BR 101, na altura do distrito de Guaraná, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. 


A colisão aconteceu na tarde de domingo (17), por volta das 17h30. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos seguiam em sentidos opostos quando um dos automóveis, que trafegava em direção ao Norte, invadiu a contramão e bateu de frente com o outro, que seguia no sentido Sul.


No carro que invadiu a pista contrária estavam o motorista e um passageiro, identificado como Ismar Gomes dos Santos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) com ferimentos graves e levado para um hospital da região. O estado de saúde dele não foi divulgado. No outro veículo estavam cinco pessoas da mesma família. Todas sofreram ferimentos leves ou moderados e foram encaminhadas para um hospital da região para avaliação médica.


Por conta do acidente, o trânsito ficou parcialmente interditado, operando no sistema “pare e siga”, com desvios nos dois sentidos. A pista foi totalmente liberada às 20h44. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Ecovias Capixaba, concessionária que administra o trecho, e com a Polícia Civil para obter mais informações, mas não houve retorno até o momento.
Crime no Noroeste

Suspeito de invadir igrejas, furtar ofertas e profanar hóstias é preso no ES

Um jovem de 21 anos, apontado como responsável por invadir igrejas, furtar dinheiro de ofertas e profanar hóstias consagradas, foi preso pela Polícia Civil na última sexta-feira (15), no bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A informação foi divulgada pela corporação nesta segunda-feira (18).


Segundo as investigações, ele era o último foragido envolvido em crimes cometidos contra instituições religiosas no distrito de Vila Paulista, em Barra de São Francisco, também na Região Noroeste.


De acordo com a Polícia Civil, o suspeito participou do furto qualificado à Igreja Batista de Paulista, ocorrido em fevereiro, quando valores foram levados após o invasor escalar o imóvel. Além disso, ele é apontado como o principal responsável por um ataque à Igreja Católica da região, em março, quando o sacrário foi arrombado e hóstias consagradas foram profanadas.


A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Nova Venécia, com apoio da Força Tática e da equipe K9 do 2º Batalhão da Polícia Militar.

Trânsito

Duas pessoas morrem em acidente entre moto e carro na BR 101, em Itapemirim

Motociclista, Pedro Henrique do Carmo Barreto, de 22 anos, e a motorista do carro, Laurides da Silva Vallant Queiroz, de 56 anos Mariana Couto

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo uma motocicleta Honda CG e um Chevrolet Onix na manhã desta segunda-feira (18), no km 417 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi atendida às 6h51 e as vítimas são Pedro Henrique do Carmo Barreto, de 22 anos, que conduzia a moto, e a motorista do carro, Laurides da Silva Vallant Queiroz, de 56 anos.

 

O carreteiro Alex Sandro Pereira da Silva, contou à repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul, que presenciou a colisão e teve a carreta atingida pelo carro envolvido no acidente. Segundo ele, dois motociclistas ultrapassavam o comboio de carretas no sentido Vitória e, durante a ultrapassagem, Pedro Henrique colidiu de frente com o carro, que seguia no sentido oposto. Com o impacto, o Chevrolet Onix rodou na pista e atingiu seu veículo. 


A Ecovias Capixaba informou que foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e Polícia Científica. Conforme a concessionária, a pista chegou a ser interditada no sentido Norte, mas foi totalmente liberada por volta das 9h50.

Tragédia

Técnica de enfermagem morre em acidente na Segunda Ponte

Mariana Santana Dias (destaque) morreu após perder controle da moto na Segunda Ponte Isabelle Oliveira/Acervo pessoal

Uma técnica de enfermagem de 30 anos morreu após perder o controle da moto e bater na mureta de contenção que divide as pistas da Segunda Ponte, na noite deste domingo (17). Com o impacto, a vítima caiu do veículo, que ainda deslizou por cerca de 150 metros no asfalto.


A mulher foi identificada como Mariana Santana Dias. Moradora de Vitória, ela seguia para o trabalho no momento do acidente, no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. A técnica de enfermagem deixa duas filhas.


Após o acidente, um motorista parou o carro para observar a cena, o que acabou provocando uma nova colisão. O veículo foi atingido por outro carro e, na sequência, um terceiro automóvel também se envolveu na batida. Apesar do engavetamento, ninguém ficou ferido, segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.


A Polícia Militar informou que registrou a ocorrência e acionou a perícia. A Polícia Científica foi procurada por A Gazeta, mas não havia retornado até a última atualização desta matéria.


O Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Espírito Santo (Sitaen-ES) divulgou nota de pesar pela morte de Mariana. 

