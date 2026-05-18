Carreta bate e fica atravessada em trecho da Rodovia do Contorno em Cariacica

Uma carreta se envolveu em um acidente e ficou atravessada na pista nesta segunda-feira (18) no quilômetro 284 da Rodovia do Contorno (BR-101), em Cariacica. Conforme a Ecovias Capixaba, a pista no sentido Serra foi interditada e, segundo a concessionária, a ocorrência segue em andamento.
Pelas imagens, é possível ver que o veículo ainda bateu e parte da cabine foi parar na área da vegetação às margens da pista. Não houve feridos.
Uma ambulância, um guincho e um veículo de inspeção foram acionados. Segundo o Google Maps, o congestionamento começa próximo ao bairro Nova Rosa da Penha e se estende até Flexal.