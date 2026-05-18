Geovani Silva é homenageado por clubes capixabas após falecimento

Nascido em 6 de abril de 1964, o meia começou a carreira ainda adolescente na Desportiva Ferroviária. Em 2000, Geovani retornou à Desportiva e ajudou a equipe grená a conquistar o Campeonato Capixaba daquele ano. O perfil da base do clube se prestou a sua devida homenagem ao ex-jogador, mas o perfil oficial ainda não se manifestou publicamente até a publicação deste matéria.





"A Desportiva Ferroviária se despede hoje de um dos seus grandes nomes. Geovani Silva não foi apenas um atleta, foi símbolo de talento, liderança e amor pela camisa grená. Dentro de campo, encantou gerações com sua qualidade técnica, visão de jogo e dedicação. Fora dele, construiu uma história marcada pelo respeito, humildade e identificação com o clube.





Conhecido carinhosamente como o Príncipe do Jardim, Geovani ajudou a escrever páginas importantes da história da Desportiva, sendo referência para jovens atletas e motivo de orgulho para toda a torcida. Seu legado é eterno. Sua história jamais será esquecida. Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de acompanhar sua trajetória."



