Geovani Silva é homenageado por clubes capixabas após falecimento

O ex-jogador de futebol Geovani Silva morreu na madrugada desta segunda-feira (18), após sofrer uma parada cardíaca. A morte do eterno “Pequeno Príncipe” foi confirmada pelo filho do ex-atleta nesta manhã.
Após a informação público do seu falecimento, o ídolo do Vasco da Gama e da Desportiva Ferroviária foi homenageado por diversos clubes capixabas. Rio Branco, Vitória, Serra, Porto Vitória e Vilavelhense se pronunciaram até o momento.
Desportiva Ferroviária
Nascido em 6 de abril de 1964, o meia começou a carreira ainda adolescente na Desportiva Ferroviária. Em 2000, Geovani retornou à Desportiva e ajudou a equipe grená a conquistar o Campeonato Capixaba daquele ano. O perfil da base do clube se prestou a sua devida homenagem ao ex-jogador, mas o perfil oficial ainda não se manifestou publicamente até a publicação deste matéria.
"A Desportiva Ferroviária se despede hoje de um dos seus grandes nomes. Geovani Silva não foi apenas um atleta, foi símbolo de talento, liderança e amor pela camisa grená. Dentro de campo, encantou gerações com sua qualidade técnica, visão de jogo e dedicação. Fora dele, construiu uma história marcada pelo respeito, humildade e identificação com o clube.
Conhecido carinhosamente como o Príncipe do Jardim, Geovani ajudou a escrever páginas importantes da história da Desportiva, sendo referência para jovens atletas e motivo de orgulho para toda a torcida. Seu legado é eterno. Sua história jamais será esquecida. Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de acompanhar sua trajetória."
Rio Branco
Em 1997 e 2001, Geovani passou a integrar o elenco da Rio Branco, arquirrival do clube onde havia dado os primeiros passos como jogador profissional. Em nota, o time capa-preta ressaltou a despedido de um dos maiores ídolos da história do futebol capixaba e brasileiro.
“Capixaba de Vitória, o eterno Pequeno Príncipe construiu uma linda trajetória no futebol nas décadas de 1980 e 1990, encantando toda uma geração com seu talento e sua genialidade dentro de campo, brilhando pelo Vasco, Desportiva e Seleção Brasileira. Geovani também vestiu a camisa capa-preta em 1997 e 2001, deixando sua marca na história do Rio Branco
Em 2024, tivemos a honra de erguer o troféu do Capixabão que levava seu nome, com a presença do próprio Geovani no estádio. Um momento eterno para o nosso clube. Toda a nossa força e os nossos sentimentos aos familiares, amigos e admiradores desse ídolo inesquecível.Obrigado por tudo que fez pelo nosso futebol, Geovani. Seu legado será eterno.”
Serra
A relação de Geovani com o Serra é especial. À partir de 1999 vestiu a camisa do Tricolor e foi peça fundamental na conquista do Campeonato Capixaba daquele ano, além do acesso para a Série B do Brasileirão. Na campanha histórica, o time capixaba chegou a derrotar o Fluminense, no Maracanã. Em nota, o Cobra-Coral ressaltou a importância do Pequeno Príncipe na história do clube.
"Revelado no futebol capixaba, Geovani construiu uma trajetória marcada por talento, liderança e amor ao esporte, tornando-se uma das maiores referências do nosso futebol. O ex-atleta também vestiu a camisa do Serra Futebol Clube, deixando sua contribuição para a história da nossa instituição.
Com seu talento, alcançou o cenário nacional e marcou seu nome na história do futebol brasileiro, inclusive defendendo a Seleção Brasileira e se tornando referência para gerações dentro e fora de campo. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e admiradores, desejando força e conforto a todos."
Vitória
O Vitória também prestou sua homenagem, mesmo que o Geovani não tenha tido sequer uma passagem pelo Alvianil. Em nota, o time de Bento Ferreira se referiu ao ex-jogador como um dos maiores símbolos do futebol capixaba e prestou solidariedade aos entes queridos.
"O futebol capixaba perdeu nesta segunda-feira (18) um de seus maiores símbolos: Geovani Silva, que morreu aos 62 anos. Natural de Vitória, “O Pequeno Príncipe” levou o nome do Espírito Santo para o cenário nacional e internacional. Neste momento de dor, o Vitória Futebol Clube se solidariza com familiares, amigos e admiradores, desejando força e conforto a todos."
Vilavelhense
Em seus últimos anos de carreira, o meia teve uma passem no futebol canela-verde, defendendo as cores do Vilavelhense em 2002. Em nota, o time ressaltou o legado do Pequeno Príncipe e a sua importância para com a história do cube.
"Geovani marcou sua trajetória com talento, personalidade e um futebol que influenciou gerações. Seu legado dentro e fora de campo jamais será esquecido. No Vilavelhense, Geovani atuou no ano de 2002 contribuiu com o progresso do clube com sua experiência e história no futebol brasileiro. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e admiradores desse grande atleta que tanto orgulhou o Espírito Santo e o Brasil."
Porto Vitória
O Porto Vitória, atual campeão capixaba, também se pronunciou. Em nota, o Verdão se referiu ao Geovani como ídolo e um dos maiores da história do futebol capixaba, relembrando ainda a sua trajetória.
"Hoje, o futebol capixaba está de luto! Um dos maiores craques da história do futebol capixaba, Geovani brilhou com a camisa da Seleção Brasileira e marcou gerações atuando por grandes clubes do cenário estadual, nacional e internacional, com passagens pela Itália, Alemanha e México. Muito querido por todos os lugares onde passou, Geovani deixa saudades em quem teve o privilégio de conhecê-lo e de vê-lo encantar os gramados com seu talento. Para sempre, o nosso ídolo"