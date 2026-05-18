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Em flagrante

Mulher é presa por abandonar filha recém-nascida e apedrejar viatura em São Mateus

Bebê foi encontrada sozinha dentro de casa; suspeita arremessou pedra contra veículo do Conselho Tutelar ao retornar ao local

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 12:08

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

18 mai 2026 às 12:08
Conselho Tutelar foi ao local após receber denúncias do choro da bebê e de barulho de objetos quebrando na casa
Suspeita foi detida pela polícia após apedrejar a viatura do Conselho Tutelar PMES

Uma mulher de 31 anos foi presa suspeita de abandonar a própria filha recém-nascida e apedrejar uma viatura do Conselho Tutelar em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O nome dela e o bairro nde ocorreu o fato não estão sendo divulgados para preservar a identidade da bebê, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).


De acordo com a Polícia Militar (PM), o Conselho Tutelar recebeu denúncias no domingo (17) de que a mãe havia deixado a bebê sozinha em casa e, ao retornar ao imóvel, estaria quebrando objetos. Quando os militares chegaram ao endereço, constataram que a recém-nascida estava abandonada dentro da residência. A suspeita, no entanto, não estava no local naquele momento.


Ainda segundo a PM, durante o atendimento da ocorrência, a mulher saiu de uma área de mata e arremessou uma pedra contra o veículo do Conselho Tutelar, sendo contida em seguida pelos policiais.


Testemunhas relataram que a suspeita apresenta comportamento agressivo, faz uso contínuo de drogas e costuma abandonar a filha com frequência. Vizinhos também afirmaram que ouviam o choro da bebê constantemente, mas não conseguiam entrar no imóvel para prestar socorro porque a casa permanecia trancada.


A criança foi acolhida pela equipe do Conselho Tutelar e encaminhada para um abrigo institucional no município. A Polícia Civil informou que a mulher foi autuada em flagrante por abandono de incapaz, lesão corporal e dano qualificado. Ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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