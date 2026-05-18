Mãe é presa por deixar filha de 5 anos sozinha em casa em Linhares

Uma mulher de 36 anos foi presa suspeita de deixar a filha de 5 anos sozinha em casa, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu no domingo (17), após o Conselho Tutelar ser acionado por familiares da criança. Segundo a Polícia Militar, a mulher saiu de madrugada e deixou a menina sozinha por cerca de quatro horas.





Militares que atenderam à ocorrência informaram que a criança estava dormindo e que havia sinais de falta de higiene na residência, como lixo espalhado pelo imóvel e fezes de cachorro no quintal. Aos policiais, a mulher afirmou que não tinha as chaves da casa e que a filha costumava entrar no imóvel pela janela.





A Polícia Civil informou que ela foi autuada em flagrante por abandono de incapaz e maus-tratos e encaminhada ao sistema prisional. O nome da presa não é divulgado para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A menina ficou sob os cuidados da avó.