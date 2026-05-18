Geovani Silva é homenageado por estrelas do futebol brasileiro

Bebeto e Geovani Silva atuaram juntos principalmente pelo Vasco da Gama, entre 1985 e 1989, período em que formaram uma das parcerias marcantes da equipe carioca. Além de Romário, os dois também defenderam a Seleção Brasileira e tiveram como principal conquista a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988. Bebeto fez uma postagem declaram o seu carinho pelo ex-jogador.





“Hoje o mundo ficou mais vazio sem você aqui. Mais do que um amigo de jogo, você foi um irmão que a vida me deu. Compartilhamos risadas, vitórias, derrotas e momentos que nunca vou esquecer. Vou sentir falta das suas ligaçôes pela manhã dizendo Bibitooo… Meu irmão não tenho palavras para expressar tamanha dor… Ainda dói muito saber que você não está mais aqui. A vida levou você cedo demais, mas nunca vai apagar tudo o que vivemos juntos. Me lembro quando vc ainda debilitado, em época da minha campanha, foi ao meu encontro só para falar para as pessoas da nossa amizade, falar bem de mim…. Quanta gratidão. Vou guardar para sempre cada memória, cada conversa e cada partida juntos. Seu nome, suas lembranças e sua voz väo continuar vivas em meu coração. Descansa em paz, meu irmão. Você nunca será esquecido. Te amo para sempre”



