Geovani Silva é homenageado por estrelas do futebol brasileiro

O futebol brasileiro amanheceu de luto nesta segunda-feira (18) com a morte do ex-jogador Geovani Silva, vítima de uma parada cardíaca durante a madrugada. O falecimento do eterno “Pequeno Príncipe” foi confirmado pelo filho do ex-atleta nas primeiras horas do dia.
Logo após a notícia vir a público, grandes nomes que marcaram a história do futebol prestaram homenagens ao ídolo do Vasco da Gama e da Desportiva Ferroviária, relembrando sua carreira e legado dentro dos gramados.
Romário
Romário e o meia Geovani Silva construíram uma trajetória conjunta no Vasco da Gama a partir de 1985, período em que também atuaram lado a lado na Seleção Brasileira Olímpica. Juntos, conquistaram a medalha de prata nos Jogos de Seul, em 1988. Em nota, o Baixo prestou sua homenagem ao Pequeno Príncipe.
"Galera, hoje o dia amanheceu muito triste. Perdi um grande amigo, um cara que fez parte da minha história desde o começo, lá no Vasco. Geovani esteve presente em vários momentos marcantes da minha vida. Que Papai do Céu dê força pra família e pros amigos. Vai em paz, meu amigo"
Bebeto
Bebeto e Geovani Silva atuaram juntos principalmente pelo Vasco da Gama, entre 1985 e 1989, período em que formaram uma das parcerias marcantes da equipe carioca. Além de Romário, os dois também defenderam a Seleção Brasileira e tiveram como principal conquista a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988. Bebeto fez uma postagem declaram o seu carinho pelo ex-jogador.
“Hoje o mundo ficou mais vazio sem você aqui. Mais do que um amigo de jogo, você foi um irmão que a vida me deu. Compartilhamos risadas, vitórias, derrotas e momentos que nunca vou esquecer. Vou sentir falta das suas ligaçôes pela manhã dizendo Bibitooo… Meu irmão não tenho palavras para expressar tamanha dor… Ainda dói muito saber que você não está mais aqui. A vida levou você cedo demais, mas nunca vai apagar tudo o que vivemos juntos. Me lembro quando vc ainda debilitado, em época da minha campanha, foi ao meu encontro só para falar para as pessoas da nossa amizade, falar bem de mim…. Quanta gratidão. Vou guardar para sempre cada memória, cada conversa e cada partida juntos. Seu nome, suas lembranças e sua voz väo continuar vivas em meu coração. Descansa em paz, meu irmão. Você nunca será esquecido. Te amo para sempre”
Carlos Germano
Carlos Germano e Geovani atuaram juntos no Vasco da Gama em diferentes momentos do início da década de 1990. O goleiro foi promovido das categorias de base ao time principal em 1990, justamente no período em que Geovani encerrava sua primeira passagem pelo Cruz-Maltino, e depois voltaram a dividir o elenco do Vasco nas campanhas dos títulos do Bicampeonato Carioca de 1992 e 1993. O ex-goleiro também homenageou o ex-meia.
“Hoje o dia amanheceu mais triste. Recebi com muita dor a notícia do falecimento do meu amigo Geovani Silva, o nosso eterno Pequeno Príncipe da Colina. Um craque, um dos maiores que já vestiram a camisa do Vasco da Gama, e uma pessoa que levava talento, alegria e humildade por onde passava. Mais do que ídolo, Geovani era um conterrâneo querido e alguém com quem tive a honra de conviver e criar laços de amizade. Sua história se confunde com a grandeza do Vasco, e seu legado jamais será esquecido”
Jorginho
Jorginho e Geovani atuaram juntos pela Seleção Brasileira. Os dois conquistaram o Mundial Sub-20 de 1983, no México, fizeram parte da campanha da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, e também estiveram no elenco campeão da Copa América de 1989. O histórico lateral do Flamengo também homenageou o companheiro de Seleção e arquirrival de clube.
“Hoje de manhã me deparo com essa notícia! Nosso querido Geovani foi para os braços do Pai. Queridos familiares, que Jesus amenize a dor da perda e da saudade do nosso amado irmão e amigo Geovani. Obrigado pela amizade, um dia nos encontraremos de novo no céu irmão!”
Sávio
Outro atleta que se pronunciou foi Sávio Bortolini. Embora não tenham jogado juntos profissionalmente, seja em clubes ou na Seleção Brasileira, os dois ídolos capixabas, no entanto, dividiram o gramado em uma partida beneficente realizada no Espírito Santo, em dezembro de 2016. Em nota, Sávio referiu-se a Geovani como uma dos maiores da história do futebol do Espírito Santo.
“Hoje o Espírito Santo amanheceu mais triste com a partida de Geovani, um dos maiores ídolos da história do nosso futebol. Mais do que um craque, uma referência para gerações e um orgulho enorme para o nosso estado. Descanse em paz, meu amigo. Seu legado jamais será esquecido. À família, amigos e admiradores, todo o meu carinho e sentimento neste momento tão difícil.”