Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Luto

Geovani Silva, ídolo do Vasco e da Desportiva Ferroviária, morre aos 62 anos

O Pequeno Príncipe teve uma parada cardiorrespiratória na madrugada desta segunda-feira (18)

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 08:10

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

18 mai 2026 às 08:10
Kaique Dias

O ex-jogador de futebol Geovani Silva morreu após uma parada cardiorespiratória, na madrugada desta segunda-feira (18).  A morte do Pequeno Príncipe foi confirmada por seu filho nesta manhã.


Geovani, ídolo do Vasco da Gama e da Desportiva Ferroviária, vinha sofrendo de problemas cardíacos há anos, e foi levado ao hospital após o ataque, mas não resistiu.


Confira a nota divulgada por familiares do ex-atleta capixaba


“Na madrugada de hoje, ele passou mal de forma repentina e foi socorrido imediatamente ao hospital mais próximo. Apesar de todos os esforços da equipe médica e das tentativas de reanimação, infelizmente ele não resistiu.


Estamos todos muito abalados e tristes com essa partida tão inesperada. Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares, amigos e daqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele.


Possivelmente, haverá um culto de despedida amanhã, 19/05, pela manhã, seguido do sepultamento no Parque da Paz, em Vila Velha. Assim que confirmado, passaremos mais informações.


A família agradece todo o carinho, as mensagens e as orações neste momento tão difícil. Pedimos que continuem orando para que Deus dê força e conforto a todos nós”.


Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Geovani Silva, ex-jogador do Vasco
Ferraço decreta luto pela morte de Geovani: 'Levou o nome do ES para o mundo'
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: torcedores do ES dão último adeus a Geovani Silva em dia de convocação da Seleção
Imagem de destaque
Suspeito de invadir igrejas, furtar ofertas e profanar hóstias é preso no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados