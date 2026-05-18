Geovani Silva, ídolo do Vasco e da Desportiva Ferroviária, morre aos 62 anos

O ex-jogador de futebol Geovani Silva morreu após uma parada cardiorespiratória, na madrugada desta segunda-feira (18). A morte do Pequeno Príncipe foi confirmada por seu filho nesta manhã.





Geovani, ídolo do Vasco da Gama e da Desportiva Ferroviária, vinha sofrendo de problemas cardíacos há anos, e foi levado ao hospital após o ataque, mas não resistiu.





Confira a nota divulgada por familiares do ex-atleta capixaba





“Na madrugada de hoje, ele passou mal de forma repentina e foi socorrido imediatamente ao hospital mais próximo. Apesar de todos os esforços da equipe médica e das tentativas de reanimação, infelizmente ele não resistiu.





Estamos todos muito abalados e tristes com essa partida tão inesperada. Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares, amigos e daqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele.





Possivelmente, haverá um culto de despedida amanhã, 19/05, pela manhã, seguido do sepultamento no Parque da Paz, em Vila Velha. Assim que confirmado, passaremos mais informações.





A família agradece todo o carinho, as mensagens e as orações neste momento tão difícil. Pedimos que continuem orando para que Deus dê força e conforto a todos nós”.



