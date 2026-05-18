Suspeito de invadir igrejas, furtar ofertas e profanar hóstias é preso no ES

Um jovem de 21 anos, apontado como responsável por invadir igrejas, furtar dinheiro de ofertas e profanar hóstias consagradas, foi preso pela Polícia Civil na última sexta-feira (15), no bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A informação foi divulgada pela corporação nesta segunda-feira (18).





Segundo as investigações, ele era o último foragido envolvido em crimes cometidos contra instituições religiosas no distrito de Vila Paulista, em Barra de São Francisco, também na Região Noroeste.





De acordo com a Polícia Civil, o suspeito participou do furto qualificado à Igreja Batista de Paulista, ocorrido em fevereiro, quando valores foram levados após o invasor escalar o imóvel. Além disso, ele é apontado como o principal responsável por um ataque à Igreja Católica da região, em março, quando o sacrário foi arrombado e hóstias consagradas foram profanadas.





A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Nova Venécia, com apoio da Força Tática e da equipe K9 do 2º Batalhão da Polícia Militar.