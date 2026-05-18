Chay Suede relembra início de carreira nos palcos do ES

Aclamado como um dos principais atores do Brasil nos últimos anos, o capixaba Chay Suede revisitou sua história durante o Domingão do Huck do último domingo (17). Na véspera de estreia de ‘Quem Ama Cuida’, nova novela das 21h da TV Globo, Chay relatou que sua estreia nos palcos ocorreu em uma apresentação de ensino médio em uma escola de Vitória.