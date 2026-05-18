Chay Suede relembra início de carreira nos palcos do ES

Aclamado como um dos principais atores do Brasil nos últimos anos, o capixaba Chay Suede revisitou sua história durante o Domingão do Huck do último domingo (17). Na véspera de estreia de ‘Quem Ama Cuida’, nova novela das 21h da TV Globo, Chay relatou que sua estreia nos palcos ocorreu em uma apresentação de ensino médio em uma escola de Vitória.
A primeira vez que eu subi num palco foi me apresentando para uma universidade, em um concurso de bandas do segundo grau (ensino médio) em Vitória
Chay Suede, ator
Na ocasião, o capixaba relembrou que ele e sua banda na época, o ‘Itatiaia Dreams’, fizeram sua primeira apresentação musical. Logo após, Luciano Huck também destacou a passagem do capixaba pelo reality show musical ‘Ídolos’, em 2010.
Nos últimos anos, Chay acumulou papéis de destaque nas novelas do horário nobre da TV Globo, com destaque para Mavi, em ‘Mania de Você’, e ‘Ari’ em ‘Travessia’. Agora o desafio é encarnar Pedro, personagem central de ‘Quem Ama Cuida’, que estreia nesta segunda-feira (18) na TV Gazeta.