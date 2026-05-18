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Estreia de novela

Chay Suede relembra início de carreira nos palcos do ES

No programa Domingão com Huck, Chay, que será protagonista da nova novela das 21h, relembrou o início da carreira e contou que subiu ao palco pela primeira vez em Vitória
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 10:17

Novela Quem Ama Cuida
Chay Suede será 'Pedro' em 'Quem Ama Cuida', nova novela das 21h da Globo. Globo/ Manoella Mello

Aclamado como um dos principais atores do Brasil nos últimos anos, o capixaba Chay Suede revisitou sua história durante o Domingão do Huck do último domingo (17). Na véspera de estreia de ‘Quem Ama Cuida’, nova novela das 21h da TV Globo, Chay relatou que sua estreia nos palcos ocorreu em uma apresentação de ensino médio em uma escola de Vitória.

A primeira vez que eu subi num palco foi me apresentando para uma universidade, em um concurso de bandas do segundo grau (ensino médio) em Vitória

Chay Suede, ator 

Na ocasião, o capixaba relembrou que ele e sua banda na época, o ‘Itatiaia Dreams’, fizeram sua primeira apresentação musical. Logo após, Luciano Huck também destacou a passagem do capixaba pelo reality show musical ‘Ídolos’, em 2010.

Chay Suede participou do programa Ídolos, do SBT
Chay Suede participou do programa Ídolos, do SBT Reprodução/SBT

Nos últimos anos, Chay acumulou papéis de destaque nas novelas do horário nobre da TV Globo, com destaque para Mavi, em ‘Mania de Você’, e ‘Ari’ em ‘Travessia’. Agora o desafio é encarnar Pedro, personagem central de ‘Quem Ama Cuida’, que estreia nesta segunda-feira (18) na TV Gazeta.

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