Homem é encontrado morto com faca cravada no rosto em casa em Linhares

Um homem de 41 anos foi encontrado morto dentro de casa, com uma faca cravada no rosto, no distrito de Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no domingo (17). A vítima foi identificada como Arley Câmara Cardoso. De acordo com a perícia da Polícia Científica, ele apresentava diversas perfurações entre o tórax e o rosto.





Segundo a Polícia Militar, familiares estranharam o sumiço de Arley ao longo do dia e, no fim da tarde, começaram a receber mensagens informando que ele havia sido morto. O irmão dele foi até a residência e encontrou o imóvel trancado. Como ninguém respondeu, os familiares quebraram uma janela basculante para olhar o interior da casa e viram o homem deitado na cama. Após arrombarem a porta, confirmaram que ele já estava sem vida.





Ainda de acordo com o irmão, Arley era usuário de drogas e havia permitido que três homens, vindos da Bahia para trabalhar na colheita de café, morassem com ele.





Vizinhos relataram à Polícia Militar que dois desses homens foram vistos saindo da casa durante a madrugada, carregando mochilas em direção à rodoviária.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.