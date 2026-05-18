‘Os Garotin’ aproveitam samba em bar tradicional do Centro de Vitória

Após se apresentarem em Vitória no último sábado (16), os integrantes do grupo ‘Os Garotin’ resolveram aproveitar o melhor que a capital pode oferecer, participando de uma roda de samba no tradicional Bar da Zilda, no Centro da cidade.





E é claro que não dava para ficar só olhando a apresentação, então coube aos membros da banda darem uma palinha para o público presente. Confira um momento: