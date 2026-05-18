‘Os Garotin’ aproveitam samba em bar tradicional do Centro de Vitória

Após se apresentarem em Vitória no último sábado (16), os integrantes do grupo ‘Os Garotin’ resolveram aproveitar o melhor que a capital pode oferecer, participando de uma roda de samba no tradicional Bar da Zilda, no Centro da cidade.
E é claro que não dava para ficar só olhando a apresentação, então coube aos membros da banda darem uma palinha para o público presente. Confira um momento:
Os Garotin se apresentaram na Semana S do Comércio, organizado pelo pelo Sistema Fecomércio-ES, Sesc e Senac, trazendo ao Espírito Santo um repertório marcado por grooves contemporâneos, black music e brasilidades.
Logo após, o público também teve a oportunidade de acompanhar o show de Mestrinho, considerado um dos principais nomes da nova geração da música brasileira e conhecido pela mistura de forró, MPB e música nordestina.