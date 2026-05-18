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Pós-show

‘Os Garotin’ aproveitam samba em bar tradicional do Centro de Vitória

Grupo se apresentou na capital no último sábado (16) e, após o show, aproveitaram o tempo para curtir a tradicional roda de samba do Bar da Zilda, no Centro de Vitória.
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 12:11

Os Garotin
Os Garotin Priscila Corrêa / Ato Press / Folhapress

Após se apresentarem em Vitória no último sábado (16), os integrantes do grupo ‘Os Garotin’ resolveram aproveitar o melhor que a capital pode oferecer, participando de uma roda de samba no tradicional Bar da Zilda, no Centro da cidade.


E é claro que não dava para ficar só olhando a apresentação, então coube aos membros da banda darem uma palinha para o público presente. Confira um momento:

Os Garotin se apresentaram na Semana S do Comércio, organizado pelo pelo Sistema Fecomércio-ES, Sesc e Senac, trazendo ao Espírito Santo um repertório marcado por grooves contemporâneos, black music e brasilidades. 


Logo após, o público também teve a oportunidade de acompanhar o show de Mestrinho, considerado um dos principais nomes da nova geração da música brasileira e conhecido pela mistura de forró, MPB e música nordestina.

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