Itamar Vieira Junior participa de lançamento de Biblioteca itinerante em Vargem Alta

Um projeto que une educação, cultura e inclusão social promete marcar o calendário de Vargem Alta no próximo dia 30 de maio. O coletivo Vila Quilombo lança, durante a Semana da Mata Atlântica, uma biblioteca itinerante e a coletânea “Histórias de quintal”, iniciativas que têm como foco ampliar o acesso à leitura e dar voz a jovens autores do interior do Espírito Santo.





O evento será realizado na Reserva Águia Branca, com entrada gratuita e vagas limitadas, e contará com a presença do escritor Itamar Vieira Junior, autor de obras de destaque na literatura contemporânea brasileira. A participação do autor é um dos pontos de maior relevância da programação, reforçando o alcance cultural da iniciativa.





Um dos principais destaques é a criação da biblioteca itinerante, instalada em um trailer adaptado que vai circular por escolas, praças e comunidades de Vargem Alta. A proposta é levar livros e atividades culturais a regiões com pouco acesso a equipamentos de leitura, priorizando obras de autores afro-brasileiros e indígenas.