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Literatura

Itamar Vieira Junior participa de lançamento de Biblioteca itinerante em Vargem Alta

Projeto do coletivo Vila Quilombo amplia acesso à leitura e valoriza cultura afro-brasileira e indígena
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 11:00

Itamar Vieira Junior participa de lançamento de Biblioteca itinerante em Vargem Alta
Itamar Vieira Junior participa de lançamento de Biblioteca itinerante em Vargem Alta Reprodução @Itamarvieirajunior

Um projeto que une educação, cultura e inclusão social promete marcar o calendário de Vargem Alta no próximo dia 30 de maio. O coletivo Vila Quilombo lança, durante a Semana da Mata Atlântica, uma biblioteca itinerante e a coletânea “Histórias de quintal”, iniciativas que têm como foco ampliar o acesso à leitura e dar voz a jovens autores do interior do Espírito Santo.

O evento será realizado na Reserva Águia Branca, com entrada gratuita e vagas limitadas, e contará com a presença do escritor Itamar Vieira Junior, autor de obras de destaque na literatura contemporânea brasileira. A participação do autor é um dos pontos de maior relevância da programação, reforçando o alcance cultural da iniciativa.

Um dos principais destaques é a criação da biblioteca itinerante, instalada em um trailer adaptado que vai circular por escolas, praças e comunidades de Vargem Alta. A proposta é levar livros e atividades culturais a regiões com pouco acesso a equipamentos de leitura, priorizando obras de autores afro-brasileiros e indígenas. 

Biblioteca Itinerante
Biblioteca Itinerante Preview / Divulgação

Além do acervo, o projeto prevê ações práticas, como mediações de leitura, apresentações artísticas e encontros com educadores, fortalecendo o contato direto entre literatura e comunidade. A expectativa é realizar uma série de atividades ao longo dos próximos meses, ampliando o alcance do projeto para diferentes públicos.

Outro ponto central do lançamento é o livro “Histórias de quintal”, produzido por jovens participantes do coletivo ao longo de um processo formativo que incluiu oficinas de escrita criativa. A publicação reúne textos que abordam memória, identidade e vivências, refletindo experiências individuais e coletivas dos autores.

Mais do que uma obra literária, o livro representa o resultado de um trabalho contínuo de formação e incentivo à produção cultural. Ao longo de 2025, os jovens participaram de encontros semanais que envolveram leitura, escrita e análise crítica, fortalecendo o protagonismo e a construção de narrativas próprias.

Criado a partir de uma parceria entre instituições de ensino e ampliado por meio de incentivos culturais, o Vila Quilombo se consolidou como um espaço de formação literária e debate sobre questões raciais. O projeto busca promover práticas antirracistas por meio da literatura, valorizando saberes ancestrais e ampliando o acesso à cultura.

Serviço

Lançamento da Biblioteca Itinerante e do livro “Histórias de quintal”
Data: 30 de maio (sábado), às 9h30
Local: Reserva Águia Branca
Entrada: gratuita. Inscrições pelo link bit.ly/LançamentosVQ2026

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