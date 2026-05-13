Festival de Cinema de Santa Teresa une filmes e gastronomia em edição inédita

O Festival de Cinema de Santa Teresa já tem data para transformar novamente as ruas de Santa Teresa em um grande palco cultural. Entre os dias 23 e 25 de julho, o FECSTA chega à 9ª edição apostando em uma proposta inédita que mistura cinema, gastronomia e tradição italiana. Com o tema “Cinemangiare – Imagem e Sabor”, o evento terá programação gratuita com mostras competitivas, shows, oficinas, feirinha literária, intervenções artísticas e experiências gastronômicas espalhadas pela cidade.





Consolidado como um dos principais festivais culturais do Espírito Santo, o evento vai exibir 32 curtas-metragens selecionados entre mais de 900 produções inscritas. Os filmes serão distribuídos em cinco mostras competitivas, incluindo uma dedicada exclusivamente ao audiovisual capixaba e outra voltada para temas como meio ambiente, direitos humanos e sustentabilidade.



Um dos grandes destaques desta edição será o Concurso Gastronômico do festival, inspirado na forte herança italiana de Santa Teresa. Restaurantes da tradicional Rua do Lazer vão criar pratos inspirados em filmes, atores, atrizes e diretores italianos, conectando a culinária à experiência cinematográfica. O melhor prato será escolhido por um degustador convidado e receberá premiação de R$ 1,5 mil.