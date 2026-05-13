Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Festival de Cinema de Santa Teresa une filmes e gastronomia em edição inédita
Cinema

Festival de Cinema de Santa Teresa une filmes e gastronomia em edição inédita

FECSTA 2026 terá mostra competitiva com 32 curtas, exibição de longa nacional, concurso gastronômico, shows e atrações culturais gratuitas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 10:42

Festival de Cinema de Santa Teresa une filmes e gastronomia em edição inédita
Festival de Cinema de Santa Teresa une filmes e gastronomia em edição inédita Jaciara Bastianelli Ferreira Holanda

O Festival de Cinema de Santa Teresa já tem data para transformar novamente as ruas de Santa Teresa em um grande palco cultural. Entre os dias 23 e 25 de julho, o FECSTA chega à 9ª edição apostando em uma proposta inédita que mistura cinema, gastronomia e tradição italiana. Com o tema “Cinemangiare – Imagem e Sabor”, o evento terá programação gratuita com mostras competitivas, shows, oficinas, feirinha literária, intervenções artísticas e experiências gastronômicas espalhadas pela cidade.

Consolidado como um dos principais festivais culturais do Espírito Santo, o evento vai exibir 32 curtas-metragens selecionados entre mais de 900 produções inscritas. Os filmes serão distribuídos em cinco mostras competitivas, incluindo uma dedicada exclusivamente ao audiovisual capixaba e outra voltada para temas como meio ambiente, direitos humanos e sustentabilidade.

Um dos grandes destaques desta edição será o Concurso Gastronômico do festival, inspirado na forte herança italiana de Santa Teresa. Restaurantes da tradicional Rua do Lazer vão criar pratos inspirados em filmes, atores, atrizes e diretores italianos, conectando a culinária à experiência cinematográfica. O melhor prato será escolhido por um degustador convidado e receberá premiação de R$ 1,5 mil. 

FECSTA 2026 terá mostra competitiva com 32 curtas, exibição de longa nacional, concurso gastronômico, shows e atrações culturais
FECSTA 2026 terá mostra competitiva com 32 curtas, exibição de longa nacional, concurso gastronômico, shows e atrações culturais Jaciara Bastianelli Ferreira Holanda

Além das exibições competitivas, o festival contará com a apresentação do longa nacional Luiz Melodia – No Coração do Brasil, ampliando a conexão entre cinema e música brasileira dentro da programação.

As atividades ocuparão espaços como o Senac Santa Teresa e a Rua do Lazer, reunindo também oficinas, performances, lançamentos literários, feira de livros e atrações musicais. Entre os shows confirmados estão as apresentações da Big Bat Blues Band e da Banda do Circolo Trentino, reforçando o diálogo do festival com a cultura italiana presente no município.

Outra ação que promete mobilizar o público local é o concurso de redação e crítica cinematográfica, que envolverá estudantes de escolas e instituições de ensino de Santa Teresa. A iniciativa vai premiar os melhores textos produzidos pelos alunos participantes.

O clima artístico também tomará conta das ruas com intervenções circenses ao longo dos três dias de programação. Uma pernalta inspirada nas obras do pintor italiano Giuseppe Arcimboldo circulará pela cidade divulgando o festival e reforçando o conceito visual da edição.

Serviço

9º Festival de Cinema de Santa Teresa (FECSTA)
Data: 23 a 25 de julho de 2026
Local: SENAC Santa Teresa e espaços culturais do município
Entrada: gratuita

Veja Também 

O cineasta capixaba Rodrigo Aragão

Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória

Imagem de destaque

5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema em maio de 2026 

Festival de Cinema de Alegre divulga curtas do Brasil e do mundo

Festival de Cinema de Alegre terá filmes de mais de 20 países; veja lista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Festival de Cinema de Santa Teresa Santa Teresa Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Corrida da Madalena
Vias de Vila Velha serão parcialmente interditadas para corrida de rua
Estudo para concurso público
22 concursos e seleções abrem mais de 1.000 vagas e salários de até R$ 10 mil
Avenida Capixaba é interditada para obras; previsão de término é de sete dias
Obras interditam trecho de avenida em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados