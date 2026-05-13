Festival de Cinema de Santa Teresa une filmes e gastronomia em edição inédita

O Festival de Cinema de Santa Teresa já tem data para transformar novamente as ruas de Santa Teresa em um grande palco cultural. Entre os dias 23 e 25 de julho, o FECSTA chega à 9ª edição apostando em uma proposta inédita que mistura cinema, gastronomia e tradição italiana. Com o tema “Cinemangiare – Imagem e Sabor”, o evento terá programação gratuita com mostras competitivas, shows, oficinas, feirinha literária, intervenções artísticas e experiências gastronômicas espalhadas pela cidade.
Consolidado como um dos principais festivais culturais do Espírito Santo, o evento vai exibir 32 curtas-metragens selecionados entre mais de 900 produções inscritas. Os filmes serão distribuídos em cinco mostras competitivas, incluindo uma dedicada exclusivamente ao audiovisual capixaba e outra voltada para temas como meio ambiente, direitos humanos e sustentabilidade.
Um dos grandes destaques desta edição será o Concurso Gastronômico do festival, inspirado na forte herança italiana de Santa Teresa. Restaurantes da tradicional Rua do Lazer vão criar pratos inspirados em filmes, atores, atrizes e diretores italianos, conectando a culinária à experiência cinematográfica. O melhor prato será escolhido por um degustador convidado e receberá premiação de R$ 1,5 mil.
Além das exibições competitivas, o festival contará com a apresentação do longa nacional Luiz Melodia – No Coração do Brasil, ampliando a conexão entre cinema e música brasileira dentro da programação.
As atividades ocuparão espaços como o Senac Santa Teresa e a Rua do Lazer, reunindo também oficinas, performances, lançamentos literários, feira de livros e atrações musicais. Entre os shows confirmados estão as apresentações da Big Bat Blues Band e da Banda do Circolo Trentino, reforçando o diálogo do festival com a cultura italiana presente no município.
Outra ação que promete mobilizar o público local é o concurso de redação e crítica cinematográfica, que envolverá estudantes de escolas e instituições de ensino de Santa Teresa. A iniciativa vai premiar os melhores textos produzidos pelos alunos participantes.
O clima artístico também tomará conta das ruas com intervenções circenses ao longo dos três dias de programação. Uma pernalta inspirada nas obras do pintor italiano Giuseppe Arcimboldo circulará pela cidade divulgando o festival e reforçando o conceito visual da edição.
Serviço
9º Festival de Cinema de Santa Teresa (FECSTA)
Data: 23 a 25 de julho de 2026
Local: SENAC Santa Teresa e espaços culturais do município
Entrada: gratuita