Festival de Cinema de Alegre terá filmes de mais de 20 países; veja lista

O Festival Internacional de Cinema de Alegre anunciou a lista de curtas-metragens selecionados para sua primeira edição, que será realizada entre os dias 23 e 25 de abril de 2026, na Biblioteca Municipal da cidade, com entrada gratuita.



Ao todo, 43 filmes integram a programação, distribuídos entre as mostras competitivas “Panorama Capixaba”, “Competitiva Brasileira” e “Competitiva Internacional”, além da mostra não competitiva “Nascentes”, voltada ao público infanto-juvenil.





Dois títulos também foram convidados para sessões especiais: o curta de abertura “Diálogo Bulbul” e o documentário “Entre as Cinzas”, exibido no encerramento. As obras foram escolhidas por dialogarem com questões consideradas sensíveis à realidade do Caparaó e por estimularem reflexões contemporâneas.



