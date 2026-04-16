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Festival de Cinema de Alegre terá filmes de mais de 20 países; veja lista

Evento internacional exibe filmes do Espírito Santo ao lado de produções da Alemanha, Reino Unido, China, Nigéria, entre outros. Confira a programação

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 18:18

Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 

16 abr 2026 às 18:18
Festival de Cinema de Alegre divulga curtas do Brasil e do mundo
Reprodução Filme / Divulgação Festival de Cinema de Alegre

O Festival Internacional de Cinema de Alegre anunciou a lista de curtas-metragens selecionados para sua primeira edição, que será realizada entre os dias 23 e 25 de abril de 2026, na Biblioteca Municipal da cidade, com entrada gratuita.  

Ao todo, 43 filmes integram a programação, distribuídos entre as mostras competitivas “Panorama Capixaba”, “Competitiva Brasileira” e “Competitiva Internacional”, além da mostra não competitiva “Nascentes”, voltada ao público infanto-juvenil.

Dois títulos também foram convidados para sessões especiais: o curta de abertura “Diálogo Bulbul” e o documentário “Entre as Cinzas”, exibido no encerramento. As obras foram escolhidas por dialogarem com questões consideradas sensíveis à realidade do Caparaó e por estimularem reflexões contemporâneas.


Festival de Cinema de Alegre divulga curtas do Brasil e do mundo
Reprodução Filme / Divulgação Festival de Cinema de Alegre

Realizado pela primeira vez em Alegre, no sul do Espírito Santo, o festival nasce com a proposta de fortalecer o cinema como espaço de encontro e experiência coletiva em uma região marcada pela relação entre cultura, território e natureza. Inserido no contexto do Caparaó capixaba, o evento busca aproximar o público de produções audiovisuais diversas, promovendo o intercâmbio cultural.

A seleção é resultado de um processo que avaliou 990 filmes inscritos. Os curtas escolhidos representam diferentes regiões do Brasil, como Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, São Paulo, entre outros, e também produções internacionais de países como Alemanha, Argentina, Áustria, Nigéria, Canadá, China, Colômbia, Kosovo, Estados Unidos, França, Irã, entre outros. Parte dos filmes terá no festival sua estreia mundial ou nacional.


Festival de Cinema de Alegre divulga curtas do Brasil e do mundo
Festival de Cinema de Alegre divulga curtas do Brasil e do mundo Reprodução Filme / Divulgação Festival de Cinema de Alegre

As obras exploram diferentes dimensões da experiência humana, abordando desde relações sociais e conflitos contemporâneos até questões íntimas e subjetivas, convidando o público a vivenciar novas perspectivas e emoções.

O curta de abertura, “Diálogo Bulbul”, dirigido coletivamente por Bruno Churuska, Gledson Augusto, Nicole Mendes, Yan Altino e Zimá Domingos, aposta na experimentação entre imagem e som para provocar reflexões sobre escuta, encontro e diálogo em um mundo marcado por tensões. 

Já “Entre as Cinzas”, de Daniel Calil e Renato Ogata, acompanha o trabalho de uma brigada voluntária liderada por Alex Gomes no combate a incêndios criminosos, destacando a urgência da preservação ambiental e os impactos dessas ações nas comunidades locais.


Confira odos os filmes selecionados: 

Panorama Capixaba:

- A Invenção do Orum | Direção: Paulo Sena (ES)

- Carolinas | Direção: Daiana Rocha (ES)

- Castelos de Areia | Direção: Giuliana Zamprogno (ES)

- Os Cravos | Direção: Renan Amaral (ES)

- Suá, A Praia que Sumiu | Direção: Thais Helena Leite (ES)

- Um Rio Não É | Direção: Yurie Yaginuma, Amanda Miranda (ES), Estreia Brasileira

 

Competitiva Brasileira:

- Arame Farpado | Direção: Gustavo de Carvalho (SP)

- Aurora | Direção: Bruna Lessa (SP)

- Como Nasce um Rio | Direção: Luma Flôres (BA)

- Entrevista com Fantasmas | Lincoln Péricles (SP)

- Memórias com Vista Pro Mar | Direção: Marton Olympio (RJ) 

- O Caçador | Direção: Lucas Mancini (PR), Estreia Brasileira

- O Canto | Diretor: Danilo Daher Alvarenga (GO)

- Palavra | Direção: DF Fiuza (BA)

- Que Luz | Direção: Luiza Aron, Manuela Levy (SP), Estreia Brasileira

- S2 - Emos 2000 | Direção: Fabiana Couto (SP), Estreia Mundial

- Viagem no Tempo | Direção: Pedro Bournoukian (RS/SP)

- Vinte Vinte Quatro | Direção: Davi Pieri (DF)

 

Competitiva Internacional:

- Before 16 (Antes dos 16) | Direção: Loic Niyonkuru (Burundi, Quênia, Ruanda), Estreia Sul-americana 

- Daria’s Night Flowers (Flores Noturnas de Daria) | Direção: Maryam Tafakory (Irã, Reino Unido, França)

- Jazz Infernal | Direção: Will Niava (Canadá), Estreia Brasileira

- Lanawaru | Direção: Angello Faccini (Colômbia, México, Estados Unidos), Estreia Brasileira 

- Leaving Ikorodu in 1999 (Deixando Ikorodu em 1999) | Direção: Rashida Seriki (Nigéria, Reino Unido)

- No Quiero Ver el Sol, Quiero Ver el Sol (Não Quero Ver o Sol, Quero Ver o Sol) | Direção: Constanza Epifanio (Argentina), Estreia Brasileira 

- On The Edge (No Limite) | Direção: Sahar El Echi (Tunísia), Estreia Latino-americana

- Side A: A Summer Day (Lado A: Um dia de Verão) | Direção: Kin Fai Wan (Taiwan), Estreia Sul-americana 

- SOS | Direção: Anita Morina (Cosovo), Estreia Sul-americana 

- The Incredible Sensational Fiancée of Sèyí Àjàyí (A incrível e Sensacional Noiva de Sèyí Àjàyí) | Direção: Abbesi Akhamie (Estados Unidos, Nigéria), Estreia Brasileira

- The Swimsuit (O Maiô) | Direção: Amina Krami (Áustria, Alemanha)

- When The Tiger Roars (Quando Ruge o Tigre) | Direção: LAM Can-zhao (China, Suíça, Malasia)

 

Nascentes – mostra não competitiva:

- A Salvadora das Florestas | Direção: Letícia Mendes (SC) 

- A Sombra de Um Futuro | Direção: Gabriel Borges (PR)

- A Tela | Direção: Gabriel Newton (GO)

- Caracóis | Direção: Bia Lobo (MT), Estreia Mundial

- Cataventus | Direção: Sérgio Azevedo (SC), Estreia Sul-americana

- Minúsculas Aventuras de Kappa e Xaba | Direção: Mariana Nascimento, Vitor Hadano (ES)

- O Bicho que Eu Tinha Medo | Direção: Jhonatan Luiz (DF)

- O Jardim Mágico | Direção: Naira Carneiro, Carlon Hardt (PR)

- Pra Morrer Basta Estar Vivo | Direção: Francisco Xavier (ES), Estreia Mundial

- Rua 27 | Direção: Gabi Saegesser, Nathalia Flor e Roma Julia (PE)

- Trincheiras | Direção: Lucas da Rocha, Maria Clara Almeida (PE)

 

Exibições Especiais – não competitiva:

- Abertura:

Diálogo Bulbul | Direção: Bruno Churuska, Gledson Augusto, Nicole Mendes, Yan Altino, Zimá Domingos (SP, RJ, BA, ES)

- Encerramento:

Entre Cinzas | Direção: Daniel Calil, Renato Ogata (GO)

Festival de Cinema de Alegre divulga curtas do Brasil e do mundo
Festival de Cinema de Alegre divulga curtas do Brasil e do mundo Reprodução Filme / Divulgação Festival de Cinema de Alegre

Programe-se

Data: 23, 24 e 25 abril de 2026

Local: Biblioteca Municipal de Alegre, em Alegre-ES

Entrada: gratuita, acesso livre sujeito à lotação do espaço

Horário mostras competitivas: a partir das 18h

Dia e horário “Mostra Nascentes” (público infanto-juvenil): Sexta-feira (24), turno matutino e vespertino.

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