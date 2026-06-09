México, Estados Unidos e Canadá: os países da Copa do Mundo de 2026

Os Estados Unidos serão o principal palco da competição. Das 104 partidas previstas para o Mundial, a maior parte acontecerá em território norte-americano, incluindo a grande final, marcada para o MetLife Stadium, em Nova Jersey.





Apesar de o futebol não ocupar o posto de esporte mais popular do país, os norte-americanos possuem uma das maiores estruturas esportivas do mundo. Estádios modernos, ampla rede de transportes e forte capacidade de receber grandes eventos foram fatores determinantes para a escolha da Fifa.





Esta será a segunda vez que o país recebe uma Copa do Mundo masculina. A primeira aconteceu em 1994, edição que ainda detém o recorde de público acumulado na história do torneio e que o Brasil se sagrou tetracampeão mundial.



