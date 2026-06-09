México, Estados Unidos e Canadá: os países da Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 já entrou para a história antes mesmo de a bola rolar. Pela primeira vez, o principal torneio de futebol do planeta será realizado em três países diferentes: Estados Unidos, México e Canadá, transformando a competição na maior já organizada pela Fifa.
Marcando a estreia do formato com 48 seleções, esta edição do Mundial contará com 16 cidades-sedes ao todo, que prometem reunir milhões de torcedores em uma área que atravessa praticamente toda a América do Norte.
Estados Unidos: o centro da Copa
Os Estados Unidos serão o principal palco da competição. Das 104 partidas previstas para o Mundial, a maior parte acontecerá em território norte-americano, incluindo a grande final, marcada para o MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Apesar de o futebol não ocupar o posto de esporte mais popular do país, os norte-americanos possuem uma das maiores estruturas esportivas do mundo. Estádios modernos, ampla rede de transportes e forte capacidade de receber grandes eventos foram fatores determinantes para a escolha da Fifa.
Esta será a segunda vez que o país recebe uma Copa do Mundo masculina. A primeira aconteceu em 1994, edição que ainda detém o recorde de público acumulado na história do torneio e que o Brasil se sagrou tetracampeão mundial.
México: o primeiro a receber três Copas
Se os Estados Unidos serão o centro operacional da Copa, o México será o país dos recordes. Em 2026, os mexicanos se tornarão os primeiros a receber três edições de um Mundial. A seleção mexicana já havia sediado as Copas de 1970 e 1986.
Ambas as edições marcadas por momentos históricos do futebol, principalmente para o sul-americano. Foi no Estádio Azteca, na Cidade do México, que Pelé conquistou o tricampeonato mundial com o Brasil e, 16 anos depois, Diego Maradona comandou a Argentina rumo ao título.
Além da tradição dentro das quatro linhas, o país também é reconhecido pela forte cultura futebolística. Os estádios costumam receber grandes públicos e o futebol ocupa papel central na identidade esportiva nacional.
Canadá: o estreante em Copas
Entre os três anfitriões, o Canadá é o único que nunca havia sediado uma Copa do Mundo masculina. O país já recebeu torneios femininos da Fifa, mas agora terá a oportunidade de participar da organização do principal evento do futebol mundial.
Nos últimos anos, o futebol canadense vive um período de crescimento. A seleção masculina voltou a disputar uma Copa em 2022, após 36 anos de ausência, e revelou jogadores que atuam nas principais ligas do planeta.
As cidades de Toronto e Vancouver serão as representantes canadenses no Mundial. A expectativa é que a competição ajude a impulsionar ainda mais a popularidade do esporte no país, que não tem o futebol como o seu principal.