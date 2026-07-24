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Simone Mendes, Ferrugem, Marcelo Serrado e Circuito Cais agitam o ES neste fim de semana; confira programação

Além do encerramento do Festival de Cinema de Vitória e Festival Nacional de Forró, tem opções variadas de rolê no ES
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 14:39

De festival agro a peças de teatro, capixabas podem curtir várias atrações no ES
De festival agro a peças de teatro, capixabas podem curtir várias atrações no ES Globo/ Beatriz Damy / Reprodução Instagram @arceloserrado1

Pra quem está pronto para aproveitar o final de semana, mas não sabe ainda um bom rolê para ir, não se preocupe. O HZ chegou com opções para montar uma ótima programação de eventos aqui no Espírito Santo. 


Desde quarta-feira (22), está acontecendo o 51° Festival da Banana e do Leite, em Alfredo Chaves. Misturando música, cultura agro e gastronomia, o evento gratuito conta com nomes de peso na programação musical, incluindo Israel Novaes nesta sexta (24), Ferrugem no sábado (25) e a Simone Mendes no domingo (26).


Para fãs de espetáculos, acontece no final de semana a peça “Terapia com Marcelo Serrado”. A apresentação cômica do ator carioca (conhecido pelo icônico Crô da novela Fina Estampa) vai ser no Teatro da UFES em Vitória, às 20h no sábado e às 18h no domingo. Os ingressos custam a partir de R$55,00. 


Além disso, esse sábado e domingo conta com a primeira edição do Circuito Cais, a nova programação cultural do Cais das Artes. Desde de show de forró, feiras de artesanatos e uma edição especial do Disco Voador, o projeto é gratuito e acontece no cais desde 10h.

Clique em "Ver Agenda" e confira os melhores eventos do ES

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