Vela preta: saiba quando ela pode ser utilizada em rituais

A crença popular de que a vela preta está ligada a energias negativas não corresponde ao seu simbolismo em diversas tradições espiritualistas, esotéricas e religiosas Crédito: Imagem: ju_see | Shutterstock

Quando o assunto é espiritualidade, poucas coisas geram tantos mitos quanto a vela preta. Para muitas pessoas, sua cor está automaticamente associada à magia negativa ou a energias densas. No entanto, essa crença não corresponde ao significado que ela possui em diversas tradições espiritualistas, esotéricas e religiosas.

Assim como acontece com qualquer outra vela, o que determina sua finalidade é a intenção, o ritual realizado e a forma como ela é utilizada. A cor preta, simbolicamente, representa absorção, transformação e encerramento de ciclos, sendo uma poderosa aliada em trabalhos específicos.

A vela preta não é “do mal”

Na cromoterapia e no simbolismo das cores, o preto é visto como a ausência de luz visível, mas também como um grande absorvedor de energias. Por isso, em práticas espirituais, a vela preta costuma ser utilizada quando existe a necessidade de limpar padrões negativos, cortar vínculos energéticos desgastantes ou finalizar situações que não fazem mais sentido. Isso não significa que ela atraia energias ruins. Pelo contrário: seu objetivo costuma ser justamente ajudar a transmutar aquilo que está em excesso ou causando desequilíbrio.

Em quais rituais ela pode ser utilizada?

A vela preta aparece com frequência em rituais de proteção, descarrego e encerramento de ciclos. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para simbolizar o fim de uma fase difícil, fortalecer a intenção de romper hábitos prejudiciais ou auxiliar em práticas de limpeza energética.

Também é comum seu uso em meditações voltadas para desapego emocional, libertação de ressentimentos e transformação interior. Em muitas tradições, ela representa o poder de deixar o passado para trás para abrir espaço ao novo.

A vela preta funciona como um instrumento que potencializa a intenção de quem realiza o ritual Crédito: Imagem: Aliaksei Shandalin | Shutterstock

A intenção é mais importante que a cor

Uma vela, por si só, não possui poder positivo ou negativo. Ela funciona como um instrumento que potencializa a intenção de quem realiza o ritual. Por isso, acender uma vela preta sem conhecimento, apenas por curiosidade ou seguindo orientações duvidosas encontradas na internet, não é recomendado. Da mesma forma, não há motivo para temê-la quando seu uso é feito de maneira consciente e respeitando a tradição espiritual da qual faz parte.

Existe alguma contraindicação?

Quem está começando a desenvolver sua espiritualidade pode optar inicialmente pelas velas branca, azul ou amarela, que possuem aplicações mais amplas e são consideradas mais neutras. Já a vela preta costuma ser indicada para objetivos bastante específicos, especialmente relacionados à proteção, limpeza e encerramento. Caso o ritual pertença a uma religião ou linha espiritual específica, vale sempre seguir as orientações de um sacerdote, dirigente ou terapeuta de confiança.

O verdadeiro significado da vela preta