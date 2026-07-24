Padre do ES é investigado por suspeita de desvio de dízimos; Justiça mantém inquérito

Um padre do Espírito Santo é investigado por suspeita de participação em um esquema de desvio de recursos provenientes dos dízimos de uma igreja. A Justiça negou um pedido de habeas corpus apresentado pelo defesa do religioso e manteve o andamento do inquérito policial que investiga o caso. A reportagem teve acesso à decisão judicial.

Ainda na decisão, com assinatura disponibilizada parcialmente em 9 de julho, o magistrado recomenda à Polícia Civil que conclua as diligências e apresente o relatório final com celeridade.





Como a investigação ainda está em fase de inquérito policial, sem denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (MPES) ou abertura de ação penal, A Gazeta optou por preservar a identidade dos investigados e o município onde os fatos são apurados. O processo tramita sob segredo de Justiça.





A Polícia Civil e o MPES foram procurados para fornecer mais informações sobre a investigação. Até a conclusão desta reportagem, autoridade policial não havia respondido aos questionamentos encaminhados à assessoria de imprensa da corporação. O Ministério Público, por sua vez, somente confirmou que o caso é tratado em sigilo.





Não foi possível localizar os advogados do suspeito, mesmo mediante consulta na base de dados da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.