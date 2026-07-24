AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Pinguim é avistado nadando em praia de Marataízes; veja vídeo
Fofura

Pinguim é avistado nadando em praia de Marataízes; veja vídeo

Animal foi visto na Praia das Falésias, na tarde de sexta-feira (24)

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 18:05

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

24 jul 2026 às 18:05

Um pinguim-de-magalhães foi avistado nadando no mar da Praia das Falésias, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (24). Vídeos registrados pela turista Elisa Fontes (veja acima) mostram o animal nadando tranquilamente entre as ondas. "Foi muito emocionante. Nunca tinha visto e gostei muito", contou.


Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar) disse que o animal se afastou da praia e não foi visto novamente, portanto as equipes não foram até o local. A Prefeitura de Marataízes foi procurada por A Gazeta para mais detalhes, mas não retornou até a publicação.


Em 23 de junho, outros dois pinguins foram resgatados na Praia da Barra do Itapemirim, na cidade. Especialistas explicam que esses animais costumam sair da região da Patagônia em busca de alimento durante o inverno, mas alguns se perdem e acabam chegando às praias brasileiras.

Veja Também 

Dupla de pinguins-de-magalhães avistada em praia de Marataízes foi resgatada pelo IPCMar

Pinguins aparecem em praia de Marataízes no Sul do Espírito Santo

Imagem de destaque

CBN Vitória ao vivo: quem pode disputar as eleições? E se encontrar um pinguim na praia?

Pinguim-de-magalhães foi encontrado morto na Praia Central, em Anchieta

Saúde de pinguins que chegam ao litoral do ES piora nos últimos anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fabiano Contarato, Professor Carlos Fabian e Renato Casagrande
A “criativa” solução eleitoral da esquerda mais esquerdista no ES
Imagem de destaque
Decoração de inverno: 5 dicas para deixar a casa mais quente e aconchegante
Superintendente de Polícia Regional Noroeste, delegado Arthur Bogoni
Delegado após prisões de membros da Tropa do Urso: "É só o começo"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados