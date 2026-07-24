Pinguim é avistado nadando em praia de Marataízes; veja vídeo

Um pinguim-de-magalhães foi avistado nadando no mar da Praia das Falésias, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (24). Vídeos registrados pela turista Elisa Fontes (veja acima) mostram o animal nadando tranquilamente entre as ondas. "Foi muito emocionante. Nunca tinha visto e gostei muito", contou.





O Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar) disse que o animal se afastou da praia e não foi visto novamente, portanto as equipes não foram até o local. A Prefeitura de Marataízes foi procurada por A Gazeta para mais detalhes, mas não retornou até a publicação.





Em 23 de junho, outros dois pinguins foram resgatados na Praia da Barra do Itapemirim, na cidade. Especialistas explicam que esses animais costumam sair da região da Patagônia em busca de alimento durante o inverno, mas alguns se perdem e acabam chegando às praias brasileiras.