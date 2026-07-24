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Marcopolo muda operação de peças e promete atendimento mais ágil no ES

Operação de peças e serviços passa a atuar através da marca Marco Parts, atuando também na comercialização e manutenção

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 19:02

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

24 jul 2026 às 19:02
Vista aérea da unidade Marcopolo/Volare, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo
Vista aérea da unidade Marcopolo/Volare, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo Volare/Divulgação

Marcopolofabricante de carrocerias de ônibus, anunciou a reorganização de sua operação de peças e serviços sob a marca Marco Parts. A mudança reúne em uma única estrutura as áreas responsáveis pela comercialização de peças, manutenção e suporte aos veículos, com a promessa de ampliar a atuação da empresa no pós-venda.


No Espírito Santo, a empresa afirma que a reorganização deve resultar em um atendimento mais ágil e eficiente para os clientes, mas não prevê modificações na estrutura da unidade de São Mateus nem novos investimentos no Estado neste momento.


Segundo o gerente de Gestão e Desenvolvimento de Rede da Marcopolo, Marcio Tatsch, os clientes capixabas serão contemplados pela integração das operações e, futuramente, pela oferta de serviços de manutenção.

A reorganização trará benefícios para todos os parceiros. No caso do Espírito Santo, eles serão impactados positivamente pelo atendimento mais ágil e eficiente e também pela futura prestação de serviços de manutenção

Marcio Tatsch, gerente de Gestão e Desenvolvimento de Rede

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Questionada sobre possíveis mudanças na operação capixaba, a empresa informou que não haverá alterações na estrutura, nas equipes ou nos processos da unidade de São Mateus. Também disse que a reorganização não prevê investimentos específicos para a fábrica localizada no Norte do Estado.

Marcopolo/Volare produzirá cerca de 50 novos veículos mensais em São Mateus
Veículo Marcopolo/Volare produzido em São Mateus Giovani Boff/DC Multimidia

A implantação da nova estrutura já começou em âmbito nacional. O avanço da Marcopolo Services, frente responsável pelos serviços de manutenção e suporte aos veículos, ocorrerá de forma gradual por meio da rede de filiais da empresa no Brasil. Ainda não há prazo para que essa expansão alcance o Espírito Santo.


A companhia informou ainda que futuras ampliações da operação no Estado estão no radar, mas dependerão das condições de mercado e, por isso, não possuem cronograma definido.

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