Marcopolo muda operação de peças e promete atendimento mais ágil no ES

A Marcopolo, fabricante de carrocerias de ônibus, anunciou a reorganização de sua operação de peças e serviços sob a marca Marco Parts. A mudança reúne em uma única estrutura as áreas responsáveis pela comercialização de peças, manutenção e suporte aos veículos, com a promessa de ampliar a atuação da empresa no pós-venda.
No Espírito Santo, a empresa afirma que a reorganização deve resultar em um atendimento mais ágil e eficiente para os clientes, mas não prevê modificações na estrutura da unidade de São Mateus nem novos investimentos no Estado neste momento.
Segundo o gerente de Gestão e Desenvolvimento de Rede da Marcopolo, Marcio Tatsch, os clientes capixabas serão contemplados pela integração das operações e, futuramente, pela oferta de serviços de manutenção.
A reorganização trará benefícios para todos os parceiros. No caso do Espírito Santo, eles serão impactados positivamente pelo atendimento mais ágil e eficiente e também pela futura prestação de serviços de manutenção
Marcio Tatsch, gerente de Gestão e Desenvolvimento de Rede
Questionada sobre possíveis mudanças na operação capixaba, a empresa informou que não haverá alterações na estrutura, nas equipes ou nos processos da unidade de São Mateus. Também disse que a reorganização não prevê investimentos específicos para a fábrica localizada no Norte do Estado.
A implantação da nova estrutura já começou em âmbito nacional. O avanço da Marcopolo Services, frente responsável pelos serviços de manutenção e suporte aos veículos, ocorrerá de forma gradual por meio da rede de filiais da empresa no Brasil. Ainda não há prazo para que essa expansão alcance o Espírito Santo.
A companhia informou ainda que futuras ampliações da operação no Estado estão no radar, mas dependerão das condições de mercado e, por isso, não possuem cronograma definido.