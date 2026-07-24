Marcopolo muda operação de peças e promete atendimento mais ágil no ES

A Marcopolo, fabricante de carrocerias de ônibus, anunciou a reorganização de sua operação de peças e serviços sob a marca Marco Parts. A mudança reúne em uma única estrutura as áreas responsáveis pela comercialização de peças, manutenção e suporte aos veículos, com a promessa de ampliar a atuação da empresa no pós-venda.





No Espírito Santo, a empresa afirma que a reorganização deve resultar em um atendimento mais ágil e eficiente para os clientes, mas não prevê modificações na estrutura da unidade de São Mateus nem novos investimentos no Estado neste momento.





Segundo o gerente de Gestão e Desenvolvimento de Rede da Marcopolo, Marcio Tatsch, os clientes capixabas serão contemplados pela integração das operações e, futuramente, pela oferta de serviços de manutenção.