Marcopolo escolhe o ES para estrear novo motorhome de luxo 4x4; veja fotos

O Espírito Santo foi a primeira parada do Nomade On The Road, programa de demonstração itinerante da Marcopolo Motorhome para apresentar o seu primeiro motorhome integral com tração 4x4, o Nomade. Na programação, que vai até sexta-feira (17), na Drosdsky Parts, concessionária da marca em Vila Velha, estão previstas visitas guiadas, apresentações técnicas, demonstrações das soluções embarcadas, atendimento a clientes, produção de conteúdo e encontros com imprensa e influenciadores.
O veículo foi desenvolvido e produzido pela unidade de negócios da marca de Caxias do Sul (RS) e entra no mercado em um momento de expansão do segmento que, segundo dados do Sebrae, projeta crescimento anual de 6,3% a 11,2% no Brasil.
Diferentemente das tradicionais vans adaptadas ou de montagens do tipo chassi-cabine comuns no mercado brasileiro, o Nomade é um veículo integral compacto (equivalente à Classe A americana). Isso significa que a cabine do motorista e a área de habitação são montadas de fábrica em uma única estrutura física de aço.
Segundo o head Executivo da Marcopolo Motorhome, Alexandre Cruz, o modelo foi concebido a partir de um programa de empreendedorismo corporativo da Marcopolo que selecionou o projeto entre 126 ideias de colaboradores para transformá-lo em unidade de negócio própria.
O processo de desenvolvimento focou na padronização industrial para assegurar a qualidade e a disponibilidade de autopeças. O nível de customização direta do veículo é restrito a um catálogo fechado de opcionais, que inclui diferentes tonalidades de acabamento interno, configurações de banheiro e itens de conveniência, como máquina de lavar louças. A produção em série do modelo ocorre no complexo industrial de Ana Rech, em Caxias do Sul (RS).
Escolha do ES
Ainda, de acordo com o executivo, a escolha do Espírito Santo para iniciar o road show nacional ocorreu devido à “combinação entre o potencial de consumo local e a infraestrutura do parceiro comercial na região. O mercado capixaba apresenta forte demanda por turismo sobre rodas e veículos recreativos de alto padrão”.
Além disso, Cruz enfatizou a parceria com a Drosdsky Parts, concessionária da marca em Vila Velha, que oferecerá suporte técnico especializado, servindo como ponto de apoio estratégico tanto para clientes locais quanto para viajantes em trânsito pelas rotas que ligam as regiões Sul e Nordeste do País.
“É uma satisfação receber a primeira etapa do Nomade On The Road no Espírito Santo. Acreditamos no potencial do mercado regional e temos certeza de que nossos clientes perceberão rapidamente o diferencial de um produto desenvolvido por uma empresa com a tradição, a capacidade de engenharia e o padrão de qualidade da Marcopolo”, destaca o diretor comercial da Drosdsky Parts, Irlan Vieira Teixeira.
Design
A carroceria do Nomade apresenta linhas fluidas que integram a área frontal ao habitáculo, proporcionando maior visibilidade para o motorista. O visual externo exibe conjunto óptico full LED com luzes de condução diurna (DRL), faróis de neblina e delimitadoras de visualização noturna.
Voltado para o uso fora de estrada, o modelo é equipado com snorkel integrado ao design, guincho dianteiro com capacidade para 20.000 libras (mais de 9 toneladas) e engate traseiro com capacidade máxima de tração (CMT) de 11,8 toneladas.
O teto abriga um painel panorâmico de vidro e placas solares flexíveis, enquanto a traseira dispõe de um bagageiro fechado projetado para transportar bicicletas ou motocicletas de pequeno porte.
Motorização
O modelo utiliza um chassi desenvolvido especificamente para a aplicação de motorhome, com peso bruto total (PBT) de 9,2 toneladas. O conjunto mecânico é composto pelo motor turbodiesel Cummins F3.8 de 175 cv de potência e torque de 600 Nm.
A força é distribuída por uma transmissão automática Allison de seis marchas com sistema de tração 4x4 e caixa de redução. O conjunto roda sobre rodas de aço de 17,5 polegadas equipadas com pneus de uso misto nas medidas 235/75R. O modelo tem 7.500 mm de comprimento, 2.360 mm de largura, 3.180 mm de altura total e 1.950 mm de altura interna
Gerenciamento de energia para maior autonomia
Para garantir autonomia elétrica em locais isolados, o motorhome conta com um sistema de gerenciamento de energia desenvolvido em parceria com a fabricante holandesa Victron. O conjunto utiliza painéis fotovoltaicos de até 1.050W instalados no teto e bancos de baterias de lítio com capacidade de 200A a 800A. De acordo com Alexandre Cruz, Head Executivo da Marcopolo Motorhome, o sistema foi projetado para evitar que o usuário dependa de infraestruturas externas.
“O uso do motorhome é o contrário. É para não depender da energia. É para explorar novos caminhos, novos lugares. Se não estiver perto de fontes de energia, vai ter um ponto de carga na bateria. A autonomia é autônoma de verdade para conseguir avançar no outro lado, na região que não tem nem estrada, nem caminho”, explica.
A cabine e o salão trazem retrovisores eletrônicos por câmeras (internas e externas), sistema de monitoramento de câmeras com visão 360° integrado a um gravador digital de vídeo (DVR) e claraboias com exaustão e sensores automáticos de chuva. O isolamento térmico e o conforto são complementados por ar-condicionado inverter de 24V, aquecedor de ambiente alimentado a diesel e sistema de piso radiante aquecido.
Interior customizado
O modelo tem um nível de customização de acordo com algumas propostas já existentes, que vão desde cores internas a materiais usados para revestimentos ao layout, que permite, inclusive, um sistema de slide-out lateral (sistema de parede expansível) para ampliar o espaço interno útil para 16 m² quando o veículo está estacionado.
O salão principal abriga uma mesa de refeições (dinete) conversível em cama, teto panorâmico decorativo com iluminação em LED indireta no teto e rodapé, e janelas basculantes com telas mosquiteiro e cortinas do tipo blackout. A cozinha interna sob medida é equipada com cuba, dispenser de sabão, fogão cooktop de duas bocas (a gás ou elétrico), depurador de ar, geladeira com capacidade de 150L a 260L, micro-ondas e forno com função airfryer.
O dormitório privativo na traseira dispõe de armários planejados, TV dedicada e janela com vista externa. O banheiro pode ser configurado com layout unificado ou com box de banho e sanitário náutico separados, trazendo ainda toalheiro térmico aquecido e espelho com iluminação integrada. Adicionalmente, o veículo conta com cozinha externa retrátil com pia e fogão cooktop, além de painel externo para instalação de TV.
Posicionamento
O perfil de consumo do mercado de motorhomes no Brasil passa por uma transição geracional e socioeconômica, deixando de ser um nicho exclusivo de aposentados para atrair famílias jovens, casais e profissionais adeptos do nomadismo digital que buscam conciliar rotina profissional e lazer com contato direto com a natureza, afirma o executivo.
De acordo com dados do Sebrae de 2025, a projeção de crescimento anual para esse setor no mercado nacional é estimada entre 6,3% e 11,2% para os próximos anos.
“Esse público, caracterizado por clientes altamente exigentes e com elevado poder aquisitivo, busca otimizar o tempo livre e demanda por produtos com engenharia de segurança homologada de fábrica e suporte de pós-venda estruturado, fatores que historicamente não eram atendidos pelas transformações artesanais e informais do mercado brasileiro”, diz.
Entregas
A engenharia do veículo também priorizou testes estruturais e de segurança ativa equivalentes aos aplicados em ônibus comerciais de grande porte. Segundo Alexandre Cruz, todos os pontos de ancoragem e cintos de segurança passaram por testes rigorosos de colisão e simulação física antes da homologação comercial.
“Para a construção do projeto fizemos uma série de testes que são muito padrões de ônibus. Com certeza, nenhum motorhome do Brasil passa por esse nível de testes que ele fez. Talvez, num grupo possível, a gente fosse ter parceria com empresas de fora do Brasil, americanas, para esse nível de testes que estamos colocando”, conta"
O Nomade iniciou suas entregas físicas no mês de maio. O modelo é comercializado sob demanda através de contato com a fábrica e rede de concessionárias da Marcopolo, que conta com mais de 50 pontos de atendimento no Brasil e América Latina para suporte de pós-venda. O preço final e a lista de itens opcionais variam conforme a planilha de configuração selecionada pelo comprador.
Ficha Técnica
Marcopolo Motorhome Nomade 4x4
Chassi: Estrutura própria para motorhome com PBT de 9,2 toneladas
Motor: Cummins F3.8 de 175 cv e torque de 600 Nm
Transmissão: Automática Allison de 6 marchas
Tração: 4x4 com caixa de redução
Dimensões: Comprimento de 7.500 mm, largura de 2.360 mm, altura total de 3.180 mm e altura interna de 1.950 mm
Rodas e Pneus: Rodas de aço de aro 17,5” com pneus de uso misto 235/75R
Capacidade de Tração: Guincho dianteiro de 20.000 lbs (mais de 9 t) e engate traseiro com CMT de 11,8 t
Autonomia Elétrica: Placas solares flexíveis no teto de até 1.050W e baterias de lítio Victron de 200A a 800A
Equipamentos de Série: Slide-out lateral de 16 m², cozinha interna sob medida (geladeira de 150L a 260L, cooktop, forno/airfryer), quarto privativo, banheiro com box e sanitário náutico, ar-condicionado 24V inverter, piso radiante aquecido, aquecedor de ambiente a diesel, cozinha externa, sistema de câmeras 360° com DVR e retrovisores eletrônicos.
Preço: Sob consulta