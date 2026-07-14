Marcopolo escolhe o ES para estrear novo motorhome de luxo 4x4; veja fotos

O Espírito Santo foi a primeira parada do Nomade On The Road, programa de demonstração itinerante da Marcopolo Motorhome para apresentar o seu primeiro motorhome integral com tração 4x4, o Nomade. Na programação, que vai até sexta-feira (17), na Drosdsky Parts, concessionária da marca em Vila Velha, estão previstas visitas guiadas, apresentações técnicas, demonstrações das soluções embarcadas, atendimento a clientes, produção de conteúdo e encontros com imprensa e influenciadores.





O veículo foi desenvolvido e produzido pela unidade de negócios da marca de Caxias do Sul (RS) e entra no mercado em um momento de expansão do segmento que, segundo dados do Sebrae, projeta crescimento anual de 6,3% a 11,2% no Brasil.





Diferentemente das tradicionais vans adaptadas ou de montagens do tipo chassi-cabine comuns no mercado brasileiro, o Nomade é um veículo integral compacto (equivalente à Classe A americana). Isso significa que a cabine do motorista e a área de habitação são montadas de fábrica em uma única estrutura física de aço.





Segundo o head Executivo da Marcopolo Motorhome, Alexandre Cruz, o modelo foi concebido a partir de um programa de empreendedorismo corporativo da Marcopolo que selecionou o projeto entre 126 ideias de colaboradores para transformá-lo em unidade de negócio própria.





O processo de desenvolvimento focou na padronização industrial para assegurar a qualidade e a disponibilidade de autopeças. O nível de customização direta do veículo é restrito a um catálogo fechado de opcionais, que inclui diferentes tonalidades de acabamento interno, configurações de banheiro e itens de conveniência, como máquina de lavar louças. A produção em série do modelo ocorre no complexo industrial de Ana Rech, em Caxias do Sul (RS).