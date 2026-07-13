Jeep Avenger terá motor híbrido em todas as versões e ChatGPT embarcado

A Jeep confirmou que o Avenger, que está prestes a ser lançado oficialmente no Brasil, vai contar com o motor T200 com tecnologia híbrida leve (MHEV) de 12V em todas as suas versões. Este será o primeiro veículo híbrido com esta tecnologia a ser fabricado na planta de Porto Real (RJ), onde a produção já começou.





O SUV faz parte do ciclo de investimentos de R$ 3 bilhões voltado para modernização e ampliação do Polo Automotivo de Porto Real até 2030. Este aporte está incluso no plano de R$ 32 bilhões do Grupo Stellantis para a América do Sul.





O conjunto MHEV pode ser um diferencial competitivo para o SUV no mercado brasileiro, onde deve competir principalmente com o VW Tera, que ainda não recebeu nenhum tipo de eletrificação. A tecnologia também permite enquadrar o modelo em uma série de benefícios no país, como isenção de IPVA total ou parcial em alguns estados e isenção do rodízio na cidade de São Paulo.





Segundo o head da marca Jeep para a América do Sul, Hugo Domingues, o Avenger foi desenvolvido com foco nas necessidades do mercado local, com a motorização híbrida sendo um passo importante na evolução da marca na região.





“Este é um Jeep produzido por brasileiros e para brasileiros, desenvolvido para atender às necessidades do nosso mercado, combinando eficiência, performance e a capacidade que está no DNA da Jeep. O Novo Avenger chegará com um pacote tecnológico avançado, pensado para oferecer mais conectividade, segurança e prazer ao dirigir. Temos certeza de que esse modelo vai agitar o segmento, trazendo uma nova referência em inovação e atitude para os consumidores brasileiros”, pontua.





Além do motor híbrido 1.0 turbo flex, a marca também confirmou que o SUV virá equipado com assistente de voz com ChatGPT embarcado, em parceria com a OpenAI. O design exterior do modelo remete à estética característica da Jeep, mas com uma reinterpretação das sete fendas na grade frontal, que agora possuem contornos iluminados.





O visual é complementado por rodas de liga leve de 18” com acabamento diamantado, barras de teto funcionais e a opção de pintura em dois tons, com teto contrastante em relação ao restante da lataria. No interior, a marca promete refinamento de materiais e soluções ergonômicas inéditas para a categoria.





*Com informações da Jeep.