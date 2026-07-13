Chuva de granizo surpreende moradores de Colatina e Aracruz; vídeo

Uma chuva de granizo surpreendeu moradores de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no início da noite desta segunda-feira (13). O fenômeno também foi registrado em Aracruz, no Norte. Em ambos municípios, não houve acionamento da Defesa Civil.
Em Aracruz o granizo atingiu Vila do Riacho. Já em Colatina, moradores registraram o fenômeno em diversos bairros, entre eles Centro, Lacê, Baunilha, Bela Vista e Padre José de Anchieta.
Segundo a Defesa Civil de Colatina, a precipitação de granizo foi rápida e, em seguida, deu lugar a uma chuva de intensidade moderada a forte. O órgão orienta que, em caso de necessidade, a população entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone de plantão (27) 99883-0305.
Já a Prefeitura de Aracruz orienta que a população procure abrigo em local seguro e, em situações de risco, acione a Defesa Civil pelo número (27) 99316-0289. Em situações de emergência em qualquer local do Estado, a recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.