Motorista morre após batida entre carro e caminhão na ES-315, em São Mateus

Um homem em situação de rua sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (12), na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória. A vítima, de 31 anos, natural da Bahia, teria ido até a praça após ter sua entrada negada em um abrigo próximo, devido ao horário — o prazo máximo para ingresso no local, onde a esposa dele já se encontrava acolhida, era às 20h30.





Ele então se sentou um em banco, onde ficou conversando com outras pessoas. O suspeito do crime teria feito algumas provocações, cujo teor é desconhecido, e, em certo ponto, começou a esfaqueá-lo. O ataque foi registrado por câmeras de segurança da região.





Mesmo ferido, a vítima se ergueu e tentou correr, mas não conseguiu ir longe. Após parar, foi carregado por outras pessoas e deixado em outro banco. Momentos depois, uma pessoa que passava pelo local o viu sangrando e acionou a polícia.





O SAMU também esteve no local e fez o atendimento inicial antes de socorrer a vítima para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.





Não há informação sobre o suspeito também ser uma pessoa em situação de rua, mas, segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, ele frequentava a praça com frequência. O homem fugiu após o ataque e ainda não foi localizado.





Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados às Polícias Civil, Militar e também para a Guarda de Vitória.