Motorista morre após batida entre carro e caminhão na ES-315, em São Mateus

Um homem de 53 anos morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na manhã de sábado (11), na ES-315, entre os quilômetros 26 e 27, próximo à comunidade de Dilô Barbosa, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi arremessada para fora do veículo e teve a morte confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local os militares encontraram o motorista do carro já sem vida. O condutor do caminhão contou aos policiais que seguia pela rodovia quando, ao fazer uma curva, encontrou o carro trafegando na contramão, momento em que ocorreu a colisão. O caminhoneiro realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital particular.
A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.