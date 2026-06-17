Motociclista cai na pista e morre atropelado em Conceição do Castelo

Um motociclista morreu na tarde de terça-feira (16) após cair na pista e ser atropelado por um veículo no km 115 da BR 262, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 14h15 e o veículo que atingiu a vítima não foi identificado.





O homem pilotava uma Honda CG 125 Titan e morreu no local. A identidade dele não foi informada. A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil disse que as circunstâncias do acidente serão apuradas por meio da Delegacia de Conceição do Castelo.