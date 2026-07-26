Obra no piso fez polícia desconfiar de marido de mulher morta no ES

Obra em casa, com instalação de piso em cerâmica, durante o desaparecimento da esposa. Essas informações levaram a Polícia Civil do Sul do Espírito Santo a desconfiar de Mário Almeida Pinto, de 46 anos, que confessou ter matado e enterrado, dentro de casa, Monique Oliveira Fernandes, 33 anos.





A Polícia Civil voltou a conversar com Mário, durante as investigações, depois de receberem a informação de que ele estava fazendo uma obra dentro casa, mesmo com a esposa desaparecida há 20 dias. A informação foi repassada pelo delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de São José do Calçado, Messias Sirtuli, em entrevista à TV Gazeta.





"Isso nos acendeu um alerta. A todo momento ele se mostrava sempre muito calmo, muito frio, tranquilo, com o desaparecimento dela. Foi aí que chamamos ele para conversar", completou o delegado.