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205 editais

Aracruz, Dataprev e Polícia Militar: 24 mil vagas em concursos e seleções

Há postos para professores, médicos, agentes comunitários de saúde, guardas municipais, policiais militares, técnico em enfermagem, técnico em contabilidade, nutricionista, entre outras chances

Publicado em 26 de Julho de 2026 às 18:47

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 jul 2026 às 18:47
Prefeitura de Aracruz Divulgação / Prefeitura de Aracruz

A última semana do mês de julho começa com mais de 24 mil vagas em 205 concursos e processos seletivos abertos em todo o país. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários, e os salários podem chegar a R$ 26 mil.


As vagas são para atuar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário, polícias militares, entre outros.


A Prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, lançou edital para processo seletivo simplificado de professores. A jornada de trabalho será de 25 horas semanais para todos os cargos. A remuneração varia de R$ 3.266,37 a R$ 3.549,01. As inscrições podem ser feitas até 10 de agosto.

Em Vila Velha, a prefeitura lançou edital de processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva destinado à Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap). As oportunidades são para os cargos de médico-veterinário e engenheiro-agrônomo, com remuneração que varia de R$ 3.789,97 a R$ 7.579,95. O prazo de inscrição segue até 3 de agosto de 2026.


Já estão abertas as inscrições para a seleção de técnico em enfermagem socorrista para trabalhar no Samu 192 - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. As chances são para atuar nos municípios de Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Ibatiba, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante e adjacências. 


A jornada de trabalho é de 180 horas mensais, em regime de plantão 12h x 36h (diurno ou noturno). A remuneração é de R$ 2.243,26, mais R$ 477,19 de complemento do Piso Salarial da Enfermagem (Lei nº 14.434/22), ticket de R$ 30,00 por plantão e adicional de insalubridade. Os candidatos podem se inscrever até 2 de agosto.

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) lançou edital para preencher 1.823 vagas, das quais 212 são imediatas e 1.611 para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44. O prazo segue até 6 de agosto.


As inscrições para o certame da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) podem ser feitas até 10 de agosto. São 1.008 vagas, sendo 1.000 postos para soldados combatentes e 8 para soldados músicos. Para participar, é necessário ter ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713,00, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00.

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