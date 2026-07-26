Aracruz, Dataprev e Polícia Militar: 24 mil vagas em concursos e seleções

A última semana do mês de julho começa com mais de 24 mil vagas em 205 concursos e processos seletivos abertos em todo o país. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários, e os salários podem chegar a R$ 26 mil.





As vagas são para atuar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário, polícias militares, entre outros.





A Prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, lançou edital para processo seletivo simplificado de professores. A jornada de trabalho será de 25 horas semanais para todos os cargos. A remuneração varia de R$ 3.266,37 a R$ 3.549,01. As inscrições podem ser feitas até 10 de agosto.