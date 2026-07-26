Aracruz, Dataprev e Polícia Militar: 24 mil vagas em concursos e seleções

A última semana do mês de julho começa com mais de 24 mil vagas em 205 concursos e processos seletivos abertos em todo o país. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários, e os salários podem chegar a R$ 26 mil.
As vagas são para atuar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário, polícias militares, entre outros.
A Prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, lançou edital para processo seletivo simplificado de professores. A jornada de trabalho será de 25 horas semanais para todos os cargos. A remuneração varia de R$ 3.266,37 a R$ 3.549,01. As inscrições podem ser feitas até 10 de agosto.
Em Vila Velha, a prefeitura lançou edital de processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva destinado à Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap). As oportunidades são para os cargos de médico-veterinário e engenheiro-agrônomo, com remuneração que varia de R$ 3.789,97 a R$ 7.579,95. O prazo de inscrição segue até 3 de agosto de 2026.
Já estão abertas as inscrições para a seleção de técnico em enfermagem socorrista para trabalhar no Samu 192 - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. As chances são para atuar nos municípios de Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Ibatiba, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante e adjacências.
A jornada de trabalho é de 180 horas mensais, em regime de plantão 12h x 36h (diurno ou noturno). A remuneração é de R$ 2.243,26, mais R$ 477,19 de complemento do Piso Salarial da Enfermagem (Lei nº 14.434/22), ticket de R$ 30,00 por plantão e adicional de insalubridade. Os candidatos podem se inscrever até 2 de agosto.
A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) lançou edital para preencher 1.823 vagas, das quais 212 são imediatas e 1.611 para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44. O prazo segue até 6 de agosto.
As inscrições para o certame da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) podem ser feitas até 10 de agosto. São 1.008 vagas, sendo 1.000 postos para soldados combatentes e 8 para soldados músicos. Para participar, é necessário ter ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713,00, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00.
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