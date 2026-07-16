Idaf vai abrir concurso público com salário de mais de R$ 8 mil

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) vai abrir concurso público com 14 vagas para cargos de níveis técnico e superior, além de formação de cadastro de reserva. Os salários podem passar de R$ 8 mil.





Conforme informações da autarquia, o certame encontra-se na fase final de elaboração do edital, mas ainda não há uma data definida para a publicação.





O contrato com o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap) para a organização do concurso já foi assinado. Com isso, a publicação do documento deve ocorrer a qualquer momento.