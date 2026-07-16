Idaf vai abrir concurso público com salário de mais de R$ 8 mil

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) vai abrir concurso público com 14 vagas para cargos de níveis técnico e superior, além de formação de cadastro de reserva. Os salários podem passar de R$ 8 mil.
Conforme informações da autarquia, o certame encontra-se na fase final de elaboração do edital, mas ainda não há uma data definida para a publicação.
O contrato com o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap) para a organização do concurso já foi assinado. Com isso, a publicação do documento deve ocorrer a qualquer momento.
Os postos serão para os cargos de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário e fiscal estadual agropecuário.
O termo de referência com a banca determina que o certame contará com provas objetivas e discursivas.
Saiba mais sobre as vagas e cargos
CARGO DE TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
Jornada: 40 horas semanais
Subsídio: R$ 4.698,45
Auxílio-alimentação: R$ 800,00
Área 1: Técnico em Agropecuária ou Técnico Agrícola
Vagas: 13 , além de cadastro de reserva.
Requisitos: certificado de conclusão ou diploma de curso de ensino médio técnico em Agropecuária, com registro no respectivo conselho profissional.
Área 2: Técnico em Cartografia, Agrimensura, Geomática ou Geoprocessamento
Vaga: 1, além de cadastro de reserva.
Requisitos: certificado de conclusão ou diploma de curso de ensino médio técnico em Cartografia, Agrimensura, Geomática ou Geoprocessamento, com registro no respectivo conselho profissional.
Área 3: Técnico de Laboratório
Vagas: cadastro de reserva.
Requisitos: Certificado de conclusão ou diploma de curso de ensino médio técnico em Laboratório, Laboratório de Análises Clínicas ou Patologia Clínica, com registro no respectivo conselho profissional.
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR – FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO
Jornada: 40 horas semanais
Subsídio: R$ 8 .477,66
Auxílio-alimentação: R$ 800,00
Vagas: cadastro de reserva para todas as formações abaixo especificadas:
Engenharia Agronômica
Requisito: diploma, devidamente registrado, de curso superior de bacharelado em Engenharia Agronômica, com registro no respectivo conselho de classe.
Medicina Veterinária
Requisito: diploma, devidamente registrado, de curso superior de bacharelado em Medicina Veterinária, com registro no respectivo conselho de classe.
Engenharia Florestal
Requisito: diploma, devidamente registrado, de curso superior de bacharelado em Engenharia Florestal, com registro no respectivo conselho de classe.
Engenharia Cartográfica ou Agrimensura
Requisito: diploma, devidamente registrado, de curso superior de bacharelado em Engenharia Cartográfica ou Agrimensura, com registro no respectivo conselho de classe.
Geografia
Requisito: diploma, devidamente registrado, de curso superior de bacharelado em Geografia, com registro no respectivo conselho de classe.
Engenharia Química
Requisito: diploma, devidamente registrado, de curso superior de bacharelado em Engenharia Química, com registro no respectivo conselho de classe.
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