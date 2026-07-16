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14 vagas

Idaf vai abrir concurso público com salário de mais de R$ 8 mil

Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva para cargos de níveis técnico e superior

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 14:40

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 jul 2026 às 14:40
Sede do Idaf
Sede do Idaf Divulgação

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) vai abrir concurso público com 14 vagas para cargos de níveis técnico e superior, além de formação de cadastro de reserva. Os salários podem passar de R$ 8 mil. 


Conforme informações da autarquia, o certame encontra-se na fase final de elaboração do edital, mas ainda não há uma data definida para a publicação. 


O contrato com o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap) para a organização do concurso já foi assinado. Com isso, a publicação do documento deve ocorrer a qualquer momento. 

Os postos serão para os cargos de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário e fiscal estadual agropecuário.


O termo de referência com a banca determina que o certame contará com provas objetivas e discursivas. 

Saiba mais sobre as vagas e cargos

CARGO DE TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

  • Jornada: 40 horas semanais

  • Subsídio: R$ 4.698,45

  • Auxílio-alimentação: R$ 800,00


Área 1: Técnico em Agropecuária ou Técnico Agrícola

Vagas: 13 , além de cadastro de reserva.

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma de curso de ensino médio técnico em Agropecuária, com registro no respectivo conselho profissional.


Área 2: Técnico em Cartografia, Agrimensura, Geomática ou Geoprocessamento

Vaga: 1, além de cadastro de reserva.

Requisitos: certificado de conclusão ou diploma de curso de ensino médio técnico em Cartografia, Agrimensura, Geomática ou Geoprocessamento, com registro no respectivo conselho profissional.


Área 3: Técnico de Laboratório

Vagas: cadastro de reserva.

Requisitos: Certificado de conclusão ou diploma de curso de ensino médio técnico em Laboratório, Laboratório de Análises Clínicas ou Patologia Clínica, com registro no respectivo conselho profissional.

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR – FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO

Jornada: 40 horas semanais

Subsídio: R$ 8 .477,66

Auxílio-alimentação: R$ 800,00


Vagas: cadastro de reserva para todas as formações abaixo especificadas:


Engenharia Agronômica

Requisito: diploma, devidamente registrado, de curso superior de bacharelado em Engenharia Agronômica, com registro no respectivo conselho de classe.


Medicina Veterinária

Requisito: diploma, devidamente registrado, de curso superior de bacharelado em Medicina Veterinária, com registro no respectivo conselho de classe.


Engenharia Florestal

Requisito: diploma, devidamente registrado, de curso superior de bacharelado em Engenharia Florestal, com registro no respectivo conselho de classe.


Engenharia Cartográfica ou Agrimensura

Requisito: diploma, devidamente registrado, de curso superior de bacharelado em Engenharia Cartográfica ou Agrimensura, com registro no respectivo conselho de classe.


Geografia

Requisito: diploma, devidamente registrado, de curso superior de bacharelado em Geografia, com registro no respectivo conselho de classe.


Engenharia Química

Requisito: diploma, devidamente registrado, de curso superior de bacharelado em Engenharia Química, com registro no respectivo conselho de classe.

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