Vila Velha, PM e IBGE: mais de 34 mil vagas em concursos e seleções

Pelo menos 223 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todas as regiões do país. Ao todo, são mais de 34 mil vagas em cargos efetivos e temporários, voltadas para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 26 mil.
As vagas são para selecionar servidores para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, órgãos do Judiciário, polícias militares, entre outros órgãos.
A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) ampliou o prazo de inscrições para o concurso público que visa preencher 1.008 vagas, sendo mil postos para soldados combatentes e oito para soldados músicos. O atendimento aos candidatos termina no dia 10 de agosto. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713,00, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00.
A corporação também está com inscrições abertas para o processo seletivo para médico psiquiatra temporário. Os ganhos chegam a R$ 7.300,00, mais auxílio-alimentação de R$ 480,00. Os interessados podem se inscrever até 16 de julho.
A Prefeitura de Vila Velha vai abrir processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva destinado à Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap). As oportunidades são para os cargos de médico-veterinário e engenheiro agrônomo, com remuneração que varia de R$ 3.789,97 a R$ 7.579,95. As inscrições podem ser feitas de 20 de julho a 3 de agosto de 2026.
A Prefeitura de São Domingos do Norte, na Região Noroeste do Espírito Santo, tem oito vagas para contratação imediata, sendo três para agentes comunitários de saúde e cinco para agentes de combate às endemias. Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio completo. O atendimento aos candidatos vai até o dia 16 de julho.
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