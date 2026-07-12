Vila Velha, PM e IBGE: mais de 34 mil vagas em concursos e seleções

Pelo menos 223 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todas as regiões do país. Ao todo, são mais de 34 mil vagas em cargos efetivos e temporários, voltadas para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 26 mil.





As vagas são para selecionar servidores para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, órgãos do Judiciário, polícias militares, entre outros órgãos.





A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) ampliou o prazo de inscrições para o concurso público que visa preencher 1.008 vagas, sendo mil postos para soldados combatentes e oito para soldados músicos. O atendimento aos candidatos termina no dia 10 de agosto. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713,00, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00.