AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Concursos
  • Vila Velha, PM e IBGE: mais de 34 mil vagas em concursos e seleções
Todos os níveis de escolaridade

Vila Velha, PM e IBGE: mais de 34 mil vagas em concursos e seleções

Há oportunidades para policial militar, guarda municipal, agente comunitário de saúde, médico psiquiatra, agente censitário, médico, professor, entre outros cargos

Publicado em 12 de Julho de 2026 às 17:04

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 jul 2026 às 17:04

Pelo menos 223 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todas as regiões do país. Ao todo, são mais de 34 mil vagas em cargos efetivos e temporários, voltadas para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 26 mil.


As vagas são para selecionar servidores para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, órgãos do Judiciário, polícias militares, entre outros órgãos.


A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) ampliou o prazo de inscrições para o concurso público que visa preencher 1.008 vagas, sendo mil postos para soldados combatentes e oito para soldados músicos. O atendimento aos candidatos termina no dia 10 de agosto. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713,00, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00.

Polícia Militar vai abrir concurso público e reinstituir o BME
Polícia Militar vai ganhar reforço de novos soldados Carlos Alberto Silva

A corporação também está com inscrições abertas para o processo seletivo para médico psiquiatra temporário. Os ganhos chegam a R$ 7.300,00, mais auxílio-alimentação de R$ 480,00. Os interessados podem se inscrever até 16 de julho.


A Prefeitura de Vila Velha vai abrir processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva destinado à Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap). As oportunidades são para os cargos de médico-veterinário e engenheiro agrônomo, com remuneração que varia de R$ 3.789,97 a R$ 7.579,95. As inscrições podem ser feitas de 20 de julho a 3 de agosto de 2026.


A Prefeitura de São Domingos do Norte, na Região Noroeste do Espírito Santo, tem oito vagas  para contratação imediata, sendo três para agentes comunitários de saúde e cinco para agentes de combate às endemias. Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio completo. O atendimento aos candidatos vai até o dia 16 de julho.

As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam no dia 15 de julho. São 1.414 vagas para profissionais em todo o país, das quais 32 são para o Espírito Santo. As chances são para quem tem os níveis médio ou superior. A remuneração varia de R$ 2.932,00 a R$ 5.255,40.

Leia Mais Sobre o Caso 

Polícia Militar do ES prorroga inscrições de concurso e adia data da prova

Onde os aprovados no concurso da Polícia Militar do ES poderão trabalhar

Governo autoriza novos concursos com 316 vagas para Banco Central e Receita Federal

Dataprev abre concurso público com quase 2 mil vagas

Prefeitura de Divino São Lourenço abre concurso com vagas para o magistério

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Concursos (ES) Concursos Públicos Ibge Polícia Militar Prefeitura de Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
6 palavras de origem japonesa que o brasileiro adotou no vocabulário
Imagem de destaque
Presidente nacional do partido de Pazolini joga balde de água fria na aproximação com o PL
Imagem BBC Brasil
Por que alguns países da África recusam ajuda financeira de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados