AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Concursos
  • IBGE abre novo processo seletivo com 1.414 vagas temporárias e chances para o ES
Níveis médio e superior

IBGE abre novo processo seletivo com 1.414 vagas temporárias e chances para o ES

remuneração para agente é de R$ 2.932,00, enquanto para analista é de R$ 5.255,40; inscrições começam no dia 17 de junho

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 11:37

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 jun 2026 às 11:37
Trabalho de profissionais do IBGE
Trabalho de profissionais do IBGE Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta segunda-feira (15) mais um edital de processo seletivo simplificado. Desta vez, foram liberadas 1.414 vagas temporárias. Para o Espírito Santo, foram destinadas 32 chances, todas para Vitória.


De acordo com o edital, são 394 oportunidades para o cargo de agente censitário de qualidade, que exige o ensino médio. Os outros 1.020 postos são para a função de analista censitário, voltada para quem tem formação de nível superior.


A remuneração para agente é de R$ 2.932,00, enquanto para analista é de R$ 5.255,40. Os contratados também contarão com auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais.

Os postos são para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, além da primeira edição do Censo Nacional da População em Situação de Rua. A previsão de duração dos contratos é de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação.


As inscrições poderão ser feitas de 17 de junho a 15 de julho, no site do Instituto Avalia, empresa responsável pela seleção.


As taxas de participação custam R$ 37,50 (analista) e R$ 41,76 (agente). Os candidatos inscritos no CadÚnico e os doadores de medula óssea têm direito à isenção do valor. A solicitação deve ser feita no mesmo período de inscrição.

O processo seletivo terá apenas uma etapa: a prova objetiva. Os candidatos terão que responder a 60 questões de múltipla escolha. O exame está marcado para o dia 30 de agosto, em todas as capitais brasileiras.


O IBGE também lançou outro edital para contratar 8.201 profissionais de nível médio, das quais 137 para o Espírito Santo. Nesse caso, o atendimento ocorre até o dia 1º de julho.

Confira as vagas para o ES

  • NÍVEL MÉDIO

  • Agente censitário de qualidade (12)

  • NÍVEL SUPERIOR

  • Analista censitário

  • Agronomia (2)

  • Assistência Social (1)

  • Ciências Sociais/Antropologia (1)

  • Geoprocessamento (5)

  • Gestão e Infraestrutura (7)

  • Métodos Quantitativos (2)

  • Tecnologia da Informação (1)

  • Veterinária/Zootecnia (1)

Leia Mais Sobre Concursos e Seleções

IBGE, Polícia Militar e Vitória: 29 mil vagas em concursos e seleções

IBGE lança edital com mais de 8 mil vagas e chances para o ES

Concurso PMES: com provas em agosto, especialistas dão dicas para garantir aprovação

Polícia Militar do ES publica edital de concurso público com mais de 1.000 vagas

Câmara e prefeitura do ES abrem concursos com salário de até R$ 5 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Concursos (ES) Concursos Públicos Processo Seletivo Ibge
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex-vereador morre atropelado na rodovia ES 315 em Boa Esperança
Lisalinda Spamer de 48 anos, saiu de casa a pé na localidade de Solário Três Pontões, distrito de Mata Fria, na tarde de sábado (6)
Corpo é encontrado em buscas por mulher desaparecida em Afonso Cláudio
Mulher é presa após esfaquear marido durante briga em Vitória
Mulher é presa após esfaquear o marido durante briga em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados