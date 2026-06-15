IBGE abre novo processo seletivo com 1.414 vagas temporárias e chances para o ES

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta segunda-feira (15) mais um edital de processo seletivo simplificado. Desta vez, foram liberadas 1.414 vagas temporárias. Para o Espírito Santo, foram destinadas 32 chances, todas para Vitória.





De acordo com o edital, são 394 oportunidades para o cargo de agente censitário de qualidade, que exige o ensino médio. Os outros 1.020 postos são para a função de analista censitário, voltada para quem tem formação de nível superior.





A remuneração para agente é de R$ 2.932,00, enquanto para analista é de R$ 5.255,40. Os contratados também contarão com auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais.