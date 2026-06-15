IBGE abre novo processo seletivo com 1.414 vagas temporárias e chances para o ES

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta segunda-feira (15) mais um edital de processo seletivo simplificado. Desta vez, foram liberadas 1.414 vagas temporárias. Para o Espírito Santo, foram destinadas 32 chances, todas para Vitória.
De acordo com o edital, são 394 oportunidades para o cargo de agente censitário de qualidade, que exige o ensino médio. Os outros 1.020 postos são para a função de analista censitário, voltada para quem tem formação de nível superior.
A remuneração para agente é de R$ 2.932,00, enquanto para analista é de R$ 5.255,40. Os contratados também contarão com auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais.
Os postos são para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, além da primeira edição do Censo Nacional da População em Situação de Rua. A previsão de duração dos contratos é de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação.
As inscrições poderão ser feitas de 17 de junho a 15 de julho, no site do Instituto Avalia, empresa responsável pela seleção.
As taxas de participação custam R$ 37,50 (analista) e R$ 41,76 (agente). Os candidatos inscritos no CadÚnico e os doadores de medula óssea têm direito à isenção do valor. A solicitação deve ser feita no mesmo período de inscrição.
O processo seletivo terá apenas uma etapa: a prova objetiva. Os candidatos terão que responder a 60 questões de múltipla escolha. O exame está marcado para o dia 30 de agosto, em todas as capitais brasileiras.
O IBGE também lançou outro edital para contratar 8.201 profissionais de nível médio, das quais 137 para o Espírito Santo. Nesse caso, o atendimento ocorre até o dia 1º de julho.
Confira as vagas para o ES
NÍVEL MÉDIO
Agente censitário de qualidade (12)
NÍVEL SUPERIOR
Analista censitário
Agronomia (2)
Assistência Social (1)
Ciências Sociais/Antropologia (1)
Geoprocessamento (5)
Gestão e Infraestrutura (7)
Métodos Quantitativos (2)
Tecnologia da Informação (1)
Veterinária/Zootecnia (1)
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