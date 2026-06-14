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Em todo o país

IBGE, Polícia Militar e Vitória: 29 mil vagas em concursos e seleções

Há postos para agente censitário, policial militar, guarda municipal, agente comunitário de saúde, médico, professor, assistente social, entre outras chances

Publicado em 14 de Junho de 2026 às 18:44

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 jun 2026 às 18:44
Trabalho de agente censitário do IBGE
Trabalho de agente censitário do IBGE Tânia Rêgo / Agência Brasil

Pelo menos 191 concursos públicos e processos seletivos estão abertos, com mais de 29 mil vagas efetivas e temporárias em todo o país. As oportunidades estão disponíveis para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Além das chances imediatas, também há formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 39 mil. 


As vagas são para selecionar servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, no Judiciário, em polícias militares, entre outros órgãos.


O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou edital para contratação de 8.238 profissionais temporários em todo o país. As chances são para quem tem ensino médio. Para o Espírito Santo, foram destinadas 137 oportunidades. A remuneração pode chegar a R$ 4 mil mensais e as inscrições podem ser feitas até o dia 1º de julho. 

Os interessados em ingressar na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) podem se inscrever no concurso público até o dia 8 de julho. A oferta é de 1.008 vagas, sendo 1.000 postos para soldados combatentes e oito para soldados músicos. Os candidatos precisam ter ensino médio e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800. 


A Prefeitura de Vitória abriu processo seletivo para contratar profissionais de nível superior para a Secretaria de Gestão e Planejamento. A remuneração varia de R$ 4,3 mil a R$ 7,5 mil mensais. O atendimento aos candidatos ocorre até 19 de junho. 


No Sul do Espírito Santo, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) vai selecionar agente temporário ambiental (nível I) para atuar em Cachoeiro de Itapemirim. O candidato precisa ter o ensino médio. O prazo para se inscrever segue até o dia 17 de junho. 

A Câmara e a Prefeitura de Água Doce do Norte, na Região Noroeste capixaba, estão com inscrições abertas para as 318 vagas efetivas, com remuneração que pode chegar a R$ 5 mil mensais. As inscrições seguem até 26 de junho.

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