IBGE, Polícia Militar e Vitória: 29 mil vagas em concursos e seleções

Pelo menos 191 concursos públicos e processos seletivos estão abertos, com mais de 29 mil vagas efetivas e temporárias em todo o país. As oportunidades estão disponíveis para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Além das chances imediatas, também há formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 39 mil.





As vagas são para selecionar servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, no Judiciário, em polícias militares, entre outros órgãos.





O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou edital para contratação de 8.238 profissionais temporários em todo o país. As chances são para quem tem ensino médio. Para o Espírito Santo, foram destinadas 137 oportunidades. A remuneração pode chegar a R$ 4 mil mensais e as inscrições podem ser feitas até o dia 1º de julho.