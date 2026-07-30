140 animais silvestres são devolvidos à natureza em Guaçuí, no Sul do ES

Cento e quarenta animais silvestres foram devolvidos à natureza na zona rural de Guaçuí, no Caparaó do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira (29). Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade, a área escolhida para a soltura foi estudada e autorizada pelos órgãos ambientais por apresentar condições adequadas para a readaptação das espécies.
Ao todo, foram soltos 131 pássaros, cinco jabutis e quatro macacos. Antes de retornarem à natureza, os animais passaram por um processo de reabilitação no Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz, no Norte do Estado. Em seguida, houve ainda um período de aclimatação — adaptação às condições do local —, acompanhado pela secretaria e por um biólogo. Por fim, os animais foram identificados e registrados antes da soltura.
Os animais reintroduzidos à natureza foram resgatados em ações relacionadas ao tráfico de fauna silvestre e à criação ilegal em cativeiro. Entre eles estão espécies frequentemente vítimas desses crimes, como jabutis e saguis-da-cara-branca.
Entre as aves soltas havia canários-da-terra, coleiros-papa-capim, catataus, tizius, sabiás, jandaias e periquitões-maracanã. Segundo a secretaria, esses animais chegam com frequência ao Cereias e ao Centro de Triagem do Ibama.
Além de prejudicar as próprias espécies, o tráfico e a criação ilegal de pássaros ameaçam o meio ambiente. Em 2025, mais de 3 mil aves foram apreendidas pela Polícia Militar Ambiental no Estado. Já no início de 2026, entre janeiro e fevereiro, outros 187 animais foram resgatados.