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Meio ambiente

140 animais silvestres são devolvidos à natureza em Guaçuí, no Sul do ES

Pássaros, jabutis e macacos passaram por reabilitação antes de serem soltos na zona rural de Guaçuí

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 16:57

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

30 jul 2026 às 16:57
Pássaros de diversas espécies foram reintroduzidos à natureza no Caparaó do ES
Jabutis, macacos e pássaros retornaram à natureza em Guaçuí Divulgação/Prefeitura de Guaçuí

Cento e quarenta animais silvestres foram devolvidos à natureza na zona rural de Guaçuí, no Caparaó do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira (29). Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade, a área escolhida para a soltura foi estudada e autorizada pelos órgãos ambientais por apresentar condições adequadas para a readaptação das espécies.


Ao todo, foram soltos 131 pássaros, cinco jabutis e quatro macacos. Antes de retornarem à natureza, os animais passaram por um processo de reabilitação no Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz, no Norte do Estado. Em seguida, houve ainda um período de aclimatação — adaptação às condições do local —, acompanhado pela secretaria e por um biólogo. Por fim, os animais foram identificados e registrados antes da soltura.

Crimes ambientais

Os animais reintroduzidos à natureza foram resgatados em ações relacionadas ao tráfico de fauna silvestre e à criação ilegal em cativeiro. Entre eles estão espécies frequentemente vítimas desses crimes, como jabutis e saguis-da-cara-branca.


Entre as aves soltas havia canários-da-terra, coleiros-papa-capim, catataus, tizius, sabiás, jandaias e periquitões-maracanã. Segundo a secretaria, esses animais chegam com frequência ao Cereias e ao Centro de Triagem do Ibama.


Além de prejudicar as próprias espécies, o tráfico e a criação ilegal de pássaros ameaçam o meio ambienteEm 2025, mais de 3 mil aves foram apreendidas pela Polícia Militar Ambiental no Estado. Já no início de 2026, entre janeiro e fevereiro, outros 187 animais foram resgatados.

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