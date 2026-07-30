140 animais silvestres são devolvidos à natureza em Guaçuí, no Sul do ES

Cento e quarenta animais silvestres foram devolvidos à natureza na zona rural de Guaçuí, no Caparaó do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira (29). Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade, a área escolhida para a soltura foi estudada e autorizada pelos órgãos ambientais por apresentar condições adequadas para a readaptação das espécies.





Ao todo, foram soltos 131 pássaros, cinco jabutis e quatro macacos. Antes de retornarem à natureza, os animais passaram por um processo de reabilitação no Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz, no Norte do Estado. Em seguida, houve ainda um período de aclimatação — adaptação às condições do local —, acompanhado pela secretaria e por um biólogo. Por fim, os animais foram identificados e registrados antes da soltura.