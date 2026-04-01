Como a criação ilegal de pássaros silvestres ameaça o meio ambiente no ES

01

Leodério Velten | Divulgação Amoaves

Trinca-ferro (VU)

Conhecido pelo canto marcante e por diversos nomes regionais, como Bico-de-ferro, Tempera-viola e Verdão. Essa espécie vive em florestas e está classificada como Vulnerável. Total de resgates entre 2024 e 2025: 735.

02

Rosfutsal | Divulgação Amoaves

Periquitão-maracanã

Vive em bandos ruidosos e faz ninho em buracos de árvores. Bastante procurado no tráfico de animais silvestres, assim como outras aves da família dos papagaios. Total de resgates entre 2024 e 2025: 187.



03

Leidemara Busato | Divulgação Amoaves

Papagaio-chauá (VU)

Ave típica da Mata Atlântica com testa vermelha. Ajuda na dispersão de sementes, sofre também com a perda de habitat. Total de resgates entre 2024 e 2025: 311.



04

Adalberto Ramaldes | Divulgação Amoaves

Periquito-rei

Também chamado de Jandaia-coquinho, é típico do cerrado e faz ninhos em buracos e cupinzeiros. Apesar de não estar em risco de extinção, é alvo frequente do tráfico de fauna e sofre com a perda de habitat. Total de resgates entre 2024 e 2025: 234.



05

Rosfutsal | Divulgação Amoaves

Baiano

Pode ser chamado de papa-capim É uma pequena ave que vive em áreas abertas, muito visada pelo tráfico devido ao canto característico. Total de resgates entre 2024 e 2025: 227.



06

Leidemara Busato | Divulgação Amoaves

Coleiro

Pertencente ao grupo dos papa-capins. Também chamado de coleirinho, papa-arroz ou papa-capim-de-coleira, é abundante em áreas agrícolas. O macho tem uma "coleira" branca no pescoço. Total de resgates entre 2024 e 2025: 2.643.



07

Rosfutsal | Divulgação Amoaves

Papa-capim-de-costas-cinza

Pertence ao mesmo grupo do Coleiro e do Baiano. Costuma ser capturado ilegalmente devido ao comportamento territorial e canto durante a reprodução. Total de resgates entre 2024 e 2025: 118.

08

Leodério Velten | Divulgação Amoaves

Curió (CR)

Em Perigo Crítico, é um dos principais alvos devido ao canto usado na natureza para defender território. Vive perto de matas e restingas. Total de resgates entre 2024 e 2025: 163.

09

Rosfutsal | Divulgação Amoaves

Papagaio-do-mangue

Encontrado em florestas úmidas e manguezais, sofre com a captura para domesticação. Alimenta-se de frutos, grãos e flores e ajuda na distribuição de sementes na natureza. Também chamado de Curica. Total de resgates entre 2024 e 2025: 131.

10

Leodério Velten | Divulgação Amoaves

Corrupião

Ave de cores vibrantes e canto forte, comum em áreas secas e arborizadas, como na Caatinga. Pode ser chamado de Concriz. Total de resgates entre 2024 e 2025: 124.

11

Adalberto Ramaldes | Divulgação Amoaves

Sanhaço-cinzento

Comum em cidades, zonas rurais e matas, é um importante dispersor de sementes. Frequentemente capturado ilegalmente para ser mantido em gaiolas. Total de resgates entre 2024 e 2025: 102.

12

Rosfutsal | Divulgação Amoaves

Catatau (CR)

Também chamada de Pixoxó, é uma espécie da Mata Atlântica classificada em Perigo Crítico de extinção devido à perda de habitat e tráfico de aves canoras. Total de resgates entre 2024 e 2025: 97.

13

Leodério Velten | Divulgação Amoaves

Pássaro-preto

Conhecido por nomes como Graúna, Melro e Assum-preto. Destaca-se pelo canto variado e sofre com a diminuição da espécie no Espírito Santo por causa da captura ilegal. Total de resgates entre 2024 e 2025: 94.

14

Leodério Velten | Divulgação Amoaves

Tiziu

Conhecido pela plumagem escura com brilho azulado. O macho é famoso por saltar enquanto canta, o que atrai a atenção de capturadores no período reprodutivo. Total de resgates entre 2024 e 2025: 91.

15

Rosfutsal | Divulgação Amoaves

Sabiá-laranjeira

Uma das aves mais populares do Brasil, essencial para a saúde das florestas e áreas rurais, mas geralmente mantida em gaiolas. O macho se destaca pelo canto. Total de resgates entre 2024 e 2025: 80.

16

Rosfutsal | Divulgação Amoaves

Bem-te-vi

Facilmente reconhecido pelo canto que soa como o nome da própria espécie. É uma das aves mais adaptadas ao ambiente urbano, porém costuma ser capturada para viver em cativeiro. Total de resgates entre 2024 e 2025: 71.

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Leodério Velten | Divulgação Amoaves

Canário-da-terra