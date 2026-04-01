Rodovia inacabada tem asfalto esfarelando e vira dor de cabeça em Linhares

A grande quantidade de buracos na rodovia ES 248, que liga a sede de Linhares ao balneário de Povoação, na região Norte do Espírito Santo, tem obrigado motoristas a realizarem manobras arriscadas para desviar dos problemas na pista. A tentativa de evitar prejuízos aos veículos acaba aumentando o risco de acidentes graves no trecho.
Além dos buracos, em alguns pontos o acostamento está cedendo em direção ao leito do Rio Doce. Nos locais em que a pavimentação ainda não foi concluída, os motoristas enfrentam poeira em períodos secos e lama nos de chuva.
O trecho está em obras desde 2021 e, segundo a Prefeitura de Linhares, a responsabilidade é do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Já a execução da obra é custeada pela Fundação Renova, como compensação pelos danos causados pelo desastre de Mariana, com investimento total previsto de R$ 65 milhões.
O contrato prevê a implantação de 30 quilômetros de pista simples, além de acostamentos, sinalização, interseções, acesso e ponto de ônibus. No entanto, até o momento, apenas parte do asfalto foi executada, e mesmo assim, já apresenta problemas, sem cobrir toda a extensão planejada.
O projeto de engenharia foi contratado pelo município com recursos próprios, no valor de R$ 1,2 milhão. De acordo com a Prefeitura, o prazo inicial para a conclusão da obra era de 870 dias, mas houve atrasos, incluindo períodos em que os serviços ficaram parados. Moradores afirmam que as obras já foram retomadas, porém cobram mais agilidade e qualidade na execução.
Em nota, o DER-ES informou que a nova previsão de conclusão é junho de 2026 e que os atrasos ocorreram em decorrência de períodos chuvosos que impossibilitaram a continuidade dos serviços. Estão previstas em contrato intervenções como pavimentação, acostamento, sinalização e enrocamento, e demais serviços complementares, que serão finalizados conforme o cronograma estabelecido.
O órgão acrescentou ainda que, como toda obra, durante a fase de execução, é possível que ocorram patologias pontuais, que serão devidamente corrigidas até a conclusão dos trabalhos.