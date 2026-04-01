Rodovia inacabada tem asfalto esfarelando e vira dor de cabeça em Linhares

O projeto de engenharia foi contratado pelo município com recursos próprios, no valor de R$ 1,2 milhão. De acordo com a Prefeitura, o prazo inicial para a conclusão da obra era de 870 dias, mas houve atrasos, incluindo períodos em que os serviços ficaram parados. Moradores afirmam que as obras já foram retomadas, porém cobram mais agilidade e qualidade na execução.