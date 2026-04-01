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ES 248

Rodovia inacabada tem asfalto esfarelando e vira dor de cabeça em Linhares

Com investimentos previstos em cerca de R$ 65 milhões, via apresenta falhas graves na pavimentação e atrasos no cronograma; DER-ES disse que o novo prazo de conclusão é para o mês de junho

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 16:30

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

01 abr 2026 às 16:30
Estrada de povoação
Motoristas precisam desviar e dirigir até na contramão na tentativa de fugir dos buracos da rodovia Crédito: Jota Junior

A grande quantidade de buracos na rodovia ES 248, que liga a sede de Linhares ao balneário de Povoação, na região Norte do Espírito Santo, tem obrigado motoristas a realizarem manobras arriscadas para desviar dos problemas na pista. A tentativa de evitar prejuízos aos veículos acaba aumentando o risco de acidentes graves no trecho.

Além dos buracos, em alguns pontos o acostamento está cedendo em direção ao leito do Rio Doce. Nos locais em que a pavimentação ainda não foi concluída, os motoristas enfrentam poeira em períodos secos e lama nos de chuva.

Estrada de povoação - beira rio
A estrada é margeada pelo Rio Doce e o trecho também apresenta problemas Crédito: Jota Junior
Todo dia trabalho na rua. Moro na zona rural e está desse jeito crítico. Tem horas que a gente se depara com carros nas curvas, na contramão, para desviar dos buracos, e um dia pode acontecer um acidente
Welington dos Santos - Pedreiro

O trecho está em obras desde 2021 e, segundo a Prefeitura de Linhares, a responsabilidade é do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Já a execução da obra é custeada pela Fundação Renova, como compensação pelos danos causados pelo desastre de Mariana, com investimento total previsto de R$ 65 milhões.

Rodovia inacabada tem asfalto esfarelando e vira dor de cabeça em Linhares

O contrato prevê a implantação de 30 quilômetros de pista simples, além de acostamentos, sinalização, interseções, acesso e ponto de ônibus. No entanto, até o momento, apenas parte do asfalto foi executada, e mesmo assim, já apresenta problemas, sem cobrir toda a extensão planejada.

O projeto de engenharia foi contratado pelo município com recursos próprios, no valor de R$ 1,2 milhão. De acordo com a Prefeitura, o prazo inicial para a conclusão da obra era de 870 dias, mas houve atrasos, incluindo períodos em que os serviços ficaram parados. Moradores afirmam que as obras já foram retomadas, porém cobram mais agilidade e qualidade na execução.

Asfalto novo já está desse jeito. Vamos ver se vão colocar o recapeamento nisso aí
Domingos da Silva - Motorista
Estrada de povoação - buraco
A presença de buracos é uma constante em muitos trechos da rodovia entre Povoação e Linhares Crédito: Jota Junior

Em nota, o DER-ES informou que a nova previsão de conclusão é junho de 2026 e que os atrasos ocorreram em decorrência de períodos chuvosos que impossibilitaram a continuidade dos serviços. Estão previstas em contrato intervenções como pavimentação, acostamento, sinalização e enrocamento, e demais serviços complementares, que serão finalizados conforme o cronograma estabelecido.

O órgão acrescentou ainda que, como toda obra, durante a fase de execução, é possível que ocorram patologias pontuais, que serão devidamente corrigidas até a conclusão dos trabalhos.

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