Imagem de Nossa Senhora da Penha terá 120 mil pontos de luz

A imagem da padroeira do ES está na direção da Avenida Champagnat Crédito: Danilo Luca Martins

Um dos símbolos mais aguardados da Festa da Penha volta a ganhar forma e luz nas areias da Praia da Costa, em Vila Velha. Com mais de 18 metros de altura e cerca de 120 mil pontos de luz, a tradicional escultura luminosa de Nossa Senhora da Penha será acesa neste domingo (5), às 19h, na direção da Avenida Champagnat, marcando a abertura oficial do oitavário, no Domingo de Páscoa.

Idealizada pelo lighting designer Mario Gallerani Jr, a escultura de luz chega à sua oitava edição consecutiva em 2026, consolidada como um dos marcos visuais e emocionais da festa, considerada a terceira maior celebração mariana do Brasil. Instalada pela primeira vez em 2019, a estrutura reúne fé, arte e tecnologia em uma composição que já se tornou tradição no calendário religioso capixaba.

A obra é formada por uma estrutura metálica tubular montada sobre um praticável, alcançando mais de 18 metros de altura, do solo até o topo da cruz acima da coroa da imagem. Inspirada na iconografia de Nossa Senhora da Penha, a escultura é construída artesanalmente com aproximadamente 120 mil pontos de luz em pixel, distribuídos milimetricamente ao longo da estrutura para formar, com precisão, a silhueta da santa.

Entre os elementos utilizados estão cordões de micro LED nas cores azul, rosa, branco frio, branco quente, ciano e vermelho, além de lâmpadas strob nas cores prata, azul, vermelho e verde, e efeitos de queda de luz em branco frio (snowing). São também utilizados Cordões de Micro Led Vermelho.Todo o processo de montagem é manual.

A iluminação da imagem, voltada para a Avenida Champagnat, cria um ponto de contemplação aberto ao público, que costuma atrair milhares de fiéis, moradores e turistas.

“O acendimento desta imagem luminosa é mais do que um gesto simbólico, é um convite para que cada pessoa se deixe iluminar por essa presença de fé e esperança. Ao contemplar Nossa Senhora da Penha, recordamos que somos chamados a ser luz na vida uns dos outros, especialmente em um tempo que pede paz, acolhimento e fraternidade”, explica o guardião do Convento da Penha , frei Gabriel Dellandrea.