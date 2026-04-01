Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Imagem de Nossa Senhora da Penha terá 120 mil pontos de luz

Escultura tem mais de 18 metros de altura e será inaugurada neste domingo (5) na Praia da Costa, em Vila Velha

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 16:35

Públicado em 

01 abr 2026 às 16:35
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A imagem da padroeira do ES está na direção da Avenida Champagnat
A imagem da padroeira do ES está na direção da Avenida Champagnat Crédito: Danilo Luca Martins
Um dos símbolos mais aguardados da Festa da Penha volta a ganhar forma e luz nas areias da Praia da Costa, em Vila Velha. Com mais de 18 metros de altura e cerca de 120 mil pontos de luz, a tradicional escultura luminosa de Nossa Senhora da Penha será acesa neste domingo (5), às 19h, na direção da Avenida Champagnat, marcando a abertura oficial do oitavário, no Domingo de Páscoa.
Idealizada pelo lighting designer Mario Gallerani Jr, a escultura de luz chega à sua oitava edição consecutiva em 2026, consolidada como um dos marcos visuais e emocionais da festa, considerada a terceira maior celebração mariana do Brasil. Instalada pela primeira vez em 2019, a estrutura reúne fé, arte e tecnologia em uma composição que já se tornou tradição no calendário religioso capixaba.
A obra é formada por uma estrutura metálica tubular montada sobre um praticável, alcançando mais de 18 metros de altura, do solo até o topo da cruz acima da coroa da imagem. Inspirada na iconografia de Nossa Senhora da Penha, a escultura é construída artesanalmente com aproximadamente 120 mil pontos de luz em pixel, distribuídos milimetricamente ao longo da estrutura para formar, com precisão, a silhueta da santa.

Veja Também

Lula sancionou: Festa da Penha agora é patrimônio cultural do país

Mudança na Festa da Penha: Romaria dos Homens tem novo horário

Entre os elementos utilizados estão cordões de micro LED nas cores azul, rosa, branco frio, branco quente, ciano e vermelho, além de lâmpadas strob nas cores prata, azul, vermelho e verde, e efeitos de queda de luz em branco frio (snowing). São também utilizados Cordões de Micro Led Vermelho.Todo o processo de montagem é manual.
A iluminação da imagem, voltada para a Avenida Champagnat, cria um ponto de contemplação aberto ao público, que costuma atrair milhares de fiéis, moradores e turistas.
“O acendimento desta imagem luminosa é mais do que um gesto simbólico, é um convite para que cada pessoa se deixe iluminar por essa presença de fé e esperança. Ao contemplar Nossa Senhora da Penha, recordamos que somos chamados a ser luz na vida uns dos outros, especialmente em um tempo que pede paz, acolhimento e fraternidade”, explica o guardião do Convento da Penha, frei Gabriel Dellandrea.
A edição 2026 da festa será realizada entre os dias 5 e 13 de abril e tem como tema “Fazei de nós instrumentos da paz”, em referência ao legado de São Francisco de Assis, nos 800 anos de sua morte.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Cientista que atua na Ufes é nomeado conselheiro pelo papa Leão XIV

Em Vitória há 47 anos, tradicional loja Celga anuncia seu futuro

Terra de famosa carne de sol será a “Capital Estadual da Amizade” no ES

A árvore que deitou, deitou, caiu e deixou saudade em Vitória

Prefeitura no ES faz campanha contra esmola: “Não garante dignidade”

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Festa da Penha Páscoa Praia da Costa Vila Velha Igreja Católica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados