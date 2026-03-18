Mudança na Festa da Penha: Romaria dos Homens tem novo horário

Romaria dos Homens de 2025 no Centro de Vitória, após a saída da catedral. Crédito: Vitor Jubini

A tradicional Romaria dos Homens, a mais importante da Festa da Penha, no dia 11 de abril (sábado), vai mudar neste ano: o cortejo com a imagem da padroeira do Espírito Santo sairá da Catedral Metropolitana de Vitória uma hora mais cedo - 18h em vez das 19h, como sempre ocorreu.



Com a mudança, a missa de envio da romaria, na Catedral Metropolitana, será celebrada a partir das 17h, uma hora mais cedo que o habitual.

“A mudança acontece com espírito de prudência, cuidado pastoral e responsabilidade, diante de uma realidade que muito nos alegra: a cada edição, cresce o número de fiéis que participam da Romaria dos Homens. Esse aumento expressivo é sinal vivo da fé do povo capixaba e da devoção a Nossa Senhora da Penha”, diz a organização da Festa da Penha, para justificar a mudança de horário.

“Trata-se de uma medida pensada para que a romaria continue sendo um caminho de fé vivido com serenidade, unidade e cuidado, do início ao fim, permitindo que todos participem com mais conforto e tranquilidade espiritual”, acrescentou a organização.

OBRAS NA AV. LINDENBERG

Apesar da justificativa oficial, a coluna apurou que durante uma missa na Prainha, em Vila Velha, o padre informou que a organização da festa trabalha com a hipótese de eventuais atrasos no ritmo da romaria, por causa das obras do corredor exclusivo de ônibus que estão sendo feitas ao longo da Av. Lindenberg.

Outro motivo apontado pelo sacerdote é que a missa após a Romaria dos Homens, no Parque da Prainha, estava começando muito tarde nos anos anteriores. A ideia agora é que, com a saída antecipada da romaria de Vitória, a celebração em Vila Velha ocorra mais cedo.

A Festa da Penha 2026 será realizada entre os dias 5 e 13 de abril e o tema é inspirado na oração de São Francisco: “Fazei de nós instrumentos da paz”. No dia 13, uma segunda-feira, é feriado oficial em todo o estado do Espírito Santo.

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