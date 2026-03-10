Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Em 48h, cidade do interior do ES retira 16 carros abandonados das ruas

A maior parte dos veículos apresentava pneus murchos, vidros quebrados e sinais visíveis de abandono

Vitória
Publicado em 10/03/2026 às 15h12
Veículo em estado de abandono sendo removido de uma rua de Linhares
Veículo em estado de abandono sendo removido de uma rua de Linhares. Crédito: Guarda Civil Municipal (GCM)

Em apenas um dia, a Prefeitura de Linhares removeu 16 veículos em estado de abandono das vias públicas da cidade. A operação conjunta reuniu a Guarda Civil Municipal (GCM) e o Departamento Municipal de Trânsito (Detro).

A maior parte dos veículos apresentava pneus murchos, vidros quebrados e sinais visíveis de abandono, segundo a prefeitura.

Além de prejudicarem a organização urbana, os carros também representavam risco à saúde pública, já que o acúmulo de sujeira e água parada ao redor contribui com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika.

A Prefeitura de Linhares também temia que os veículos abandonados pudessem ser utilizados como esconderijo para criminosos ou até mesmo para armazenamento de drogas e armas.

A ação foi realizada quinta (5) e sexta-feira (6) nos bairros Aviso (incluindo o Residencial Mata do Cacau), Centro, Araçá, Conceição, Interlagos, Novo Horizonte e Conjunto Juparanã.

CANAL DE DENÚNCIAS

Os locais com os veículos abandonados foram identificados a partir de denúncias anônimas feitas pela população pela Central de Atendimento da GCM, pelo telefone 153. Após a remoção, os veículos foram encaminhados para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES).

Após a remoção, os veículos foram encaminhados para o pátio credenciado do Detran-ES
Após a remoção, os veículos foram encaminhados para o pátio credenciado do Detran-ES. Crédito: Guarda Civil Municipal (GCM)

“A participação da população é fundamental. As denúncias ajudam o poder público a identificar esses pontos e agir com mais rapidez, garantindo mais segurança, saúde e organização para o município”, destacou o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Eduardo Costa Negro.

No ano passado, 53 veículos recolhidos pela Prefeitura de Linhares em estado de abandono nas vias públicas do município.

