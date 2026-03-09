Cristãos são perseguidos em Cariacica? Há quem diga que sim. Entenda

O Monumento da Bíblia, o livro sagrado dos cristãos, que fica na entrada de Cariacica, próximo à Segunda Ponte. Crédito: Prefeitura de Cariacica

Embora o Brasil tenha mais de 80% da população que professa o cristianismo - um dos maiores índices do mundo -, há quem consiga enxergar alguma forma de perseguição aos seguidores de Jesus Cristo por estas terras fundadas por… cristãos.



Um desses bastiões é Cariacica, cidade que tem um Monumento à Bíblia e que vai votar nesta semana um projeto de lei (PL) que cria o “Dia do Combate à Cristofobia", a ser lembrado anualmente na data de 3 de abril.

Segundo a coluna apurou nos bastidores do Legislativo cariaciquense, o projeto de lei, do vereador Sérgio Camilo (União Brasil), não deve enfrentar dificuldades para ser aprovado.

Após a aprovação, a matéria será encaminhada para o prefeito Euclério Sampaio (MDB), que é evangélico e aliado de Camilo, para ser apreciada. Certamente - salvo algo muito inesperado - o PL será sancionado. E com louvor (sem trocadilho).

Com a sanção do executivo e publicação da matéria, o “Dia do Combate à Cristofobia" passará a constar do calendário oficial de eventos do município de Cariacica.

Sérgio Camilo: “Há um crescimento exponencial do número de abusos que estão surgindo contra cristãos”. Crédito: Reprodução\Instagram

Segundo a proposta constante do PL, “ficará autorizada a realização de eventos públicos municipais, em todos os âmbitos, “que valorizem e divulguem a fé cristã e Jesus Cristo, assim se manifestem contra qualquer tipo de violência contra os cristãos e os abusos da cristofobia”.

“Há um crescimento exponencial do número de abusos que estão surgindo contra cristãos em todo o mundo, e principalmente, no Brasil”, argumenta o parlamentar, que também é evangélico.

Segundo Camilo, boa parte da população cariaciquense se denomina cristã, embora, para ele, a maioria não se considere membro ou filiada a algum tipo de igreja cristã.

“Considerando que a fé cristã na nossa sociedade tem alta relevância sociocultural e filosófica, propomos o ‘Dia de Combate à Cristofobia’ para conscientizar a sociedade dos abusos cometidos por esses intolerantes e cristofóbicos”, afirmou.

Sobre a escolha do dia 3 de abril para a data, o parlamentar aponta o simbolismo do período: "No mês de abril comemora-se a entrada solene de Jesus Cristo em Jerusalém, ou seja, é o mês mais importante do ano para a igreja. Entre tantas comemorações que a igreja realiza no mês de abril destaco a Semana Santa e a Páscoa, uma das datas mais importantes da fé cristã. E como a comemoração da Páscoa não tem data fixa, então escolhi logo no início do mês para não haver conflito ou quando acontecer, que seja o mínimo possível".

E O QUE É CRISTOFOBIA?

Termo muito utilizado no Brasil por alguns políticos conservadores, principalmente segmentos ligados a grupos evangélicos pentecostais ou neopentecostais, para denunciar supostos ataques à fé cristã, Cristofobia significa o medo, aversão, ódio ou discriminação direcionados a pessoas, símbolos ou práticas cristãs.

Esse termo certamente é mais adequado para definir o que acontece em algumas nações do mundo, sobretudo na Ásia e na África, onde realmente os seguidores de Jesus Cristo são perseguidos e, às vezes, até mortos.

Agora, no Brasil, quem realmente tem motivos para reclamar de preconceito e até perseguição não são os cristãos. Perguntem aos adeptos das religiões de matriz africana. Fica a dica.

