Leonel Ximenes
Cachorro pode virar patrimônio cultural de grande cidade do ES

“O vira-lata caramelo tornou-se, ao longo dos anos, um símbolo afetivo e cultural amplamente reconhecido no Brasil", argumenta o autor do projeto de lei

Vitória
Publicado em 05/03/2026 às 15h38
A cachorra Sesa Caramelo tem crachá e uma ficha institucional na Secretaria de Saúde da Serra
Cão caramelo com crachá da Secretaria de Saúde da Serra. Crédito: Everton Nunes/Prefeitura da Serra - 5/8/2020

O vira-lata caramelo, o cachorro mais popular do Brasil, pode ser reconhecido como manifestação cultural imaterial do município de Cariacica. O projeto de lei, em tramitação na Câmara Municipal, foi apresentado pelo vereador Jocemir da Enfermagem (Podemos).

O artigo 1º do projeto diz que “fica reconhecido como manifestação cultural imaterial do município de Cariacica a expressão "vira-lata caramelo", em razão de sua relevância simbólica na vida urbana e na convivência entre seres humanos e animais”.

O parlamentar argumenta que sua iniciativa está em consonância com o artigo 216 da Constituição Federal, que assegura a proteção das manifestações culturais de natureza imaterial que representem a identidade, os modos de viver e os valores da sociedade.

O vereador Jocemir da Enfermagem (Podemos) é o autor do projeto de lei do vira-lata caramelo
O vereador Jocemir da Enfermagem (Podemos) é o autor do projeto de lei do vira-lata caramelo. Crédito: Facebook

“O vira-lata caramelo tornou-se, ao longo dos anos, um símbolo afetivo e cultural amplamente reconhecido no Brasil, representando não apenas um tipo de animal, mas uma expressão popular que traduz características como resiliência, simplicidade, lealdade e convivência comunitária, valores presentes no cotidiano da população cariaciquense”, defende Jocemir.

O projeto de lei foi enviado para apreciação das Comissões de Justiça e de Proteção Animal.

NO BRASIL

Na Câmara dos Deputados tramita um projeto de lei, desde 2023, que reconhece a expressão “vira-lata caramelo” como manifestação cultural imaterial do Brasil.

Em São Paulo, esse reconhecimento já virou lei. Em janeiro passado, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionou o PL que estabelece o vira-lata caramelo como expressão de relevante interesse cultural no Estado.

