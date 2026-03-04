Por que a PM do ES está distribuindo 8 mil lanternas táticas à tropa

Por meio de uma licitação internacional, ao custo de R$ 760 mil, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) concluiu a aquisição de 8 mil lanternas táticas que estão sendo distribuídas ao efetivo operacional em todo o Estado.
O modelo adquirido permite uso manual e também a instalação do equipamento em armas longas, por meio de um acessório específico. A lanterna tática tem acionador remoto e botão traseiro, além de conexão compatível com trilhos Picatinny, sistema desenvolvido para fuzis.
O equipamento conta com potência de 550 lúmens, facho direcional do tipo TIR, com alcance de até 250 metros, resistência à água e autonomia de aproximadamente 1 hora e 50 minutos de uso contínuo.
Coronel Douglas Caus
Comandante-geral da PM
“A modernização contínua dos nossos equipamentos garante melhores condições de trabalho ao policial militar e mais segurança para a população”
Segundo a PM, as lanternas apresentam elevada durabilidade, sendo resistentes a impactos de até dois metros. Com peso aproximado de 135 gramas, são fabricadas em alumínio aeronáutico e têm acabamento anodizado tipo III, garantindo maior resistência à corrosão e ao desgaste, mesmo em condições adversas.
