Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Por que a PM do ES está distribuindo 8 mil lanternas táticas à tropa

Equipamento foi adquirido por meio de uma licitação internacional

Vitória
Publicado em 04/03/2026 às 16h15
Entrega das lanternas ao efetivo das Forças Táticas da PMES
Entrega das lanternas ao efetivo das Forças Táticas da PMES. Crédito: PMES

Por meio de uma licitação internacional, ao custo de R$ 760 mil, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) concluiu a aquisição de 8 mil lanternas táticas que estão sendo distribuídas ao efetivo operacional em todo o Estado.

O modelo adquirido permite uso manual e também a instalação do equipamento em armas longas, por meio de um acessório específico. A lanterna tática tem acionador remoto e botão traseiro, além de conexão compatível com trilhos Picatinny, sistema desenvolvido para fuzis.

O equipamento conta com potência de 550 lúmens, facho direcional do tipo TIR, com alcance de até 250 metros, resistência à água e autonomia de aproximadamente 1 hora e 50 minutos de uso contínuo.

Coronel Douglas Caus

Comandante-geral da PM

“A modernização contínua dos nossos equipamentos garante melhores condições de trabalho ao policial militar e mais segurança para a população”

Segundo a PM, as lanternas apresentam elevada durabilidade, sendo resistentes a impactos de até dois metros. Com peso aproximado de 135 gramas, são fabricadas em alumínio aeronáutico e têm acabamento anodizado tipo III, garantindo maior resistência à corrosão e ao desgaste, mesmo em condições adversas.

