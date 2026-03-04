Por que a PM do ES está distribuindo 8 mil lanternas táticas à tropa

Por meio de uma licitação internacional, ao custo de R$ 760 mil, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) concluiu a aquisição de 8 mil lanternas táticas que estão sendo distribuídas ao efetivo operacional em todo o Estado.



O modelo adquirido permite uso manual e também a instalação do equipamento em armas longas, por meio de um acessório específico. A lanterna tática tem acionador remoto e botão traseiro, além de conexão compatível com trilhos Picatinny, sistema desenvolvido para fuzis.