Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Cidade do ES resgata a tradição italiana da pisa da uva

Festival que será realizado no próximo fim de semana terá também vinhos e produtos agrícolas cultivados na região

Vitória
Publicado em 03/03/2026 às 16h22
Pisa da uva, uma tradição italiana
Pisa da uva, uma tradição italiana. Crédito: Prefeitura de Alfredo Chaves

Um dos momentos mais aguardados do 60º Festival da Uva e do Vinho, em São Bento de Urânia, Alfredo Chaves, será um gesto simbólico: a pisa da uva, o momento em que cerca de 150 kg da fruta serão pisados pelos participantes do tradicional festival.

O ato de amassar as uvas com os pés remete aos costumes dos imigrantes italianos que colonizaram a região e deram início à tradição do cultivo da fruta e da produção artesanal de vinho no município do Sul do Espírito Santo.

Além da pisa, o festival contará com exposição de produtores de uva e vinho, valorizando a qualidade e a diversidade da produção local. O público também poderá adquirir outros produtos cultivados no distrito, como inhame, batata-baroa, verduras e hortaliças, entre outros, fortalecendo a agricultura familiar e destacando a força do campo em São Bento de Urânia.

Outro ponto alto da programação será a apresentação da rainha e princesas desta edição, mantendo viva uma das tradições mais emblemáticas da festa e celebrando a representatividade da cultura local.

O esmagamento das uvas acontecerá às 13h deste domingo (7), último dia do 60º Festival da Uva e do Vinho, que começa no sábado (6), às 8h. No domingo, começa às 9h.

COMO CHEGAR

O distrito de São Bento de Urânia pode ser acessado pela BR 262, no Km 71, em Victor Hugo, ou pela Rodovia ES 146, vindo de Alfredo Chaves, passando pelas localidades de Matilde e Carolina.

Alfredo Chaves BR 262 Cultura itália vinhos Agricultura familiar

