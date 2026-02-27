Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Vitória cria data oficial para grupo sob intervenção do Vaticano

Associação ultraconservadora investigada pela Igreja Católica será homenageada todo dia 22 de fevereiro no calendário oficial de eventos da capital capixaba

Vitória
Publicado em 27/02/2026 às 14h32
Membros dos Arautos do Evangelho com seus trajes típicos numa igreja de São Paulo
Membros dos Arautos do Evangelho com seus trajes típicos numa igreja de São Paulo. Crédito: Leandro Souza

Câmara de Vitória aprovou, por 12 votos a zero, o projeto de lei que inclui no calendário oficial de eventos da cidade o Dia dos Arautos do Evangelho, grupo ultraconservador católico que está sob intervenção do Vaticano desde 2019. O projeto, de autoria do vereador Leonardo Monjardim (Novo), institui o dia 22 de fevereiro para homenagear a Associação Internacional de Fiéis do Direito Pontifício.

“Os Arautos do Evangelho têm a finalidade de ser instrumento de santidade na Igreja, ajudando seus membros a responder generosamente ao chamado à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade, favorecendo e alentando a mais íntima unidade entre a vida prática e a fé”, afirmou o parlamentar em sua justificativa.

Conhecidos por suas posições conservadoras e o cultivo da estética medieval, inclusive na vestimenta dos seus membros (homens e mulheres), os Arautos foram fundados em 21 de setembro de 1999 pelo monsenhor João Scognamiglio Clá Dias e reconhecidos pela Santa Sé em 22 de fevereiro de 2001, durante o pontificado do papa João Paulo II.

Alvo de denúncias de abusos físicos, psicológicos e sexuais, lavagem cerebral e isolamento de jovens e práticas religiosas controversas, a associação religiosa que atua em 78 países está sob intervenção do Vaticano desde 2019, dois anos depois do início das investigações da Igreja Católica sobre os Arautos.

Sede dos Arautos do Evangelho no meio da Serra da Cantareira, em Caieiras, São Paulo
Sede dos Arautos do Evangelho no meio da Serra da Cantareira, em Caieiras, São Paulo. Crédito: TV Globo/Reprodução

João Clá Dias, que morreu em 2024, era discípulo e sucessor de Plínio Corrêa de Oliveira, fundador da organização Tradição, Família e Propriedade (TFP), associação de fiéis católicos ultraconservadora que se notabilizou por promover campanhas anticomunistas e contra a reforma agrária no Brasil, principalmente dos anos 1960 até o início dos anos 1990.

No Espírito Santo, conforme a coluna mostrou, os Arautos estão construindo uma grande igreja em estilo gótico no bairro Nova Campo Grande, em Cariacica.

Igreja dos Arautos do Evangelho em construção no bairro Nova Campo Grande, em Cariacica
Igreja dos Arautos do Evangelho em construção no bairro Nova Campo Grande, em Cariacica. Crédito: Arautos do Evangelho

A Câmara de Vitória tem 21 vereadores, mas apenas 12 votaram a favor da matéria proposta por Monjardim.

Estavam presentes à sessão, na última quarta-feira (25): Aloísio Varejão (PSB), Anderson Goggi (Republicanos), André Brandino (Podemos), Armandinho Fontoura (PL), Aylton Dadalto (Republicanos), Baiano do Salão (Podemos), Bruno Malias (PSB), Camillo Neves (PP), Dalto Neves (SDD), Dárcio Bracarense (PL), Davi Esmael (Republicanos), João Flávio (MDB), Karla Coser (PT), Leonardo Monjardim (Novo), Luiz Emanuel (Republicanos), Luiz Paulo Amorim (PV), Mara Maroca (PP), Maurício Leite (PRD), Pedro Trés (PSB), Professor Jocelino (PT).

QUEM VOTOU A FAVOR DOS ARAUTOS

  • Aloísio Varejão (PSB)
  • André Brandino (Podemos)
  • Armandinho Fontoura (PL)
  • Aylton Dadalto (Republicanos)
  • Bruno Malias (PSB)
  • Dalto Neves (Solidariedade)
  • Dárcio Bracarense (PL)
  • João Flávio (MDB)
  • Leonardo Monjardim (Novo)
  • Luiz Emanuel (Republicanos)
  • Pedro Três (PSB)
  • Professor Jocelino (PT)

